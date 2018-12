Odvjetnik o apsurdima slučaja Daruvarac: Nije isto ako vas lupi netko utreniran ili kumica s placa

Oslobađanje iz pritvora nasilnika Darka Kovačevića Daruvarca rezultiralo je strahom obitelji njegove žrtve, 18-godišnjakinje iz Zadra, od 'krvavog Božića' i ogorčenjem javnosti zbog činjenice da je optužen tek za prijetnju i nanošenje teških tjelesnih ozljeda iako je djevojku pretukao gotovo nasmrt. Odvjetnik Goran Mikuličić smatra da je pravna kvalifikacija u ovom slučaju trebala biti pokušaj ubojstva te da bi ovaj slučaj trebale preispitati više instance u Državnom odvjetništvu

Prema medijskim navodima iz zadarskih pravosudnih krugova, za takvu optužnicu zaslužna je činjenica da je Darko Kovačević bosim nogama udarao djevojku u kafiću Chill Out, a da je kojim slučajem bio u 'teškoj obući', bio bi optužen za pokušaj ubojstva. No te ljetne večeri odlučio se za japanke. Prije napada se izuo, pa se može pretpostaviti i da je to učinio upravo kako bi snažnije udarao. Osim toga, u optužnici stoji da je na opasku gosta kafića da djevojku prestane tući jer će je tako ubiti, Daruvarac odgovorio: 'To i želim.' Zašto onda nije optužen na pokušaj ubojstva ili barem za 'osobito teške tjelesne ozljede'?

No što je s kaznenim djelom 'osobito teške kaznene ozljede'?

Prema Kaznenom zakonu, ono se utvrđuje ako je nanošenjem teške tjelesne ozljede 'doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju'. To nedjelo kažnjava se zatvorom od jedne do osam godina, a ako je počinjeno iz mržnje i prema bliskoj ili posebno ranjivoj osobi, kazna skače na do 10 godina.

U tom slučaju vještaci imaju mogućnost da ozljedu u medicinskom smislu okarakteriziraju kao osobito tešku. To se u pravilu događa kada ta ozljeda dovodi do smrtnog ishoda, ali je on izbjegnut zahvaljujući pravovremenoj liječničkoj intervenciji, tumači Mikuličić. 'Ne čini mi se da je to karakteristika ovog konkretnog zločina, već da bi kao radna definicija daleko bolje odgovarala pravna oznaka pokušaja ubojstva s teškom tjelesnom ozljedom kao posljedicom', kaže Mikuličić.

'Trebao je reagirati županijski odvjetnik, a u krajnjoj liniji i državni odvjetnik'

Što se tiče načina postupanja Državnog odvjetništva, objašnjava da je ono na određeni način ustrojeno slično vojci u kojoj vrhovni zapovjednik ima vlast i ovlast davati posebne upute po hijerarhiji, sve do posljednjeg vojnika na terenu.