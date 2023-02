Rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija primila francusko odličje

Rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija u utorak je primila odličje Viteza Nacionalnog reda za zasluge Francuske Republike (Chevalier dans l'Ordre National du Mérite), koje dodjeljuje predsjednik Emmanuel Macron

Za nju, kako je rekla, odličje ima posebno značenje i zbog toga što je zaljubljena u francusku kulturu, umjetnost, film, književnost i filozofiju. Ova svečanost u Palači šećerane bila je prvo službeno događanje u sklopu obilježavanja 50. godišnjice Sveučilišta u Rijeci. Odličje je uručila prva savjetnica pri Veleposlanstvu Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Lilas Bernheim. Rektorici je čestitao i pozdravio okupljene i riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Ovom prigodom je predavanje na temu 'What is the role of an arts and humanities university in Europe? (Koja je uloga umjetničkih i humanističkih sveučilišta u Europi)' održao predsjednik sveučilišta Sorbonne Nouvelle Jamil Jean-Marc Dakhlia, povodom priključivanja Sorbonne Nouvelle Europskom sveučilištu YUFE.

Snježana Prijić-Samaržija je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Filozofiju je magistrirala 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Ljubljani a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine.

Bila je zaposlena kao srednjoškolska profesorica filozofije i logike na Ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka te politike i gospodarstva i etike na Prvoj sušačkoj gimnaziji i Medicinskoj školi u Rijeci. Od 1999. sveučilišna je profesorica na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci a od 2017. je rektorica Sveučilišta u Rijeci.