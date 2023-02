'Kini je u interesu dobiti Tajvan, a ako će zbog toga trebati ratovati sa SAD-om, to će se i dogoditi'

Američka vojska priopćila je da je pronašla ključnu elektroniku iz srušenog kineskog balona, uključujući senzore koji su vjerojatno služili, kažu, za prikupljanje obavještajnih podataka. Nakon rušenja tog objekta – američka je vojska oborila još tri leteća objekta. O njima je, zasad, mnogo toga nepoznato. Tu je temu za HRT komentirala stručnjakinja za azijsko područje Zorana Baković

Na pitanje što je u pozadini prelijetanja kineskog aviona iznad SAD-a, rekla je da je to 'pitanje od milijun dolara'.

'Vrlo je zanimljivo da ima puno tumačenja i na kineskoj strani o čemu se tu radi. Više je pitanje zašto baš u ovom trenutku? Prvi balon je primijećen iznad vojnih baza. Zašto se to događa prije Blinkova posjeta Pekingu? Što ga je i odgodilo. Kome je to bilo u interesu? S kineske strane imamo raznih spekulacija neovisnih analitičara. Državni mediji to uglavnom ismijavaju.

S obzirom na to da se sve događalo uoči kineskog tradicionalnog praznika lampiona, ismijavaju američke tajne službe da su primijetile lampione. Neovisni analitičari postavljaju ključno pitanje. Je li kineski predsjednik znao da su baloni iznad Montane, u tom trenutku najosjetljivijem od svih, i je li možda namjera kineskih ultraoštrih snaga da podriju trend koji se pojavio zadnjih mjeseci – popuštanja kineskog stajališta prema Americi i pokušaja Kine da zakrpa rupe koje su se pojavila i da ponovno uspostavi partnerstvo s Amerikom. To je davao do znanja i sam kineski predsjednik, da je vrlo voljan to učiniti', rekla je Baković za HRT.