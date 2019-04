Rektor Boras: Ne možemo platiti grijanje ni mnoge infrastrukturne troškove

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras rekao je u ponedjeljak da prema procjeni Odbora za proračun, Sveučilištu u Zagrebu svake godine nedostaje između 180 i 200 milijuna kuna za infrastrukturne troškove te je Odbor izglasao prijedlog o povišenju participacija u školarinama o kojemu će Senat tek odlučivati.

"Sve su to još radni materijali, ali mi poštujemo proceduru", rekao je Boras, dodajući kako su dokumenti o tome sa Sveučilišta izišli neovlašteno te da je riječ o nekorektnom curenju informacija.

"Prema procjeni Odbora za proračun, Sveučilištu u Zagrebu svake godine nedostaje 180 do 200 milijuna kuna za infrastrukturne troškove", rekao je Boras Hini, naglašavajući da odluka o povećanju participacija još nije donesena.

'TO JE NEPRISTOJNO'

Napomenuo je da će se o svemu moći izjasniti i studentski predstavnici, dodavši da na Odboru za proračun studentskoga predstavnika nije bilo.

"To su participacije u školarinama u okviru kojih će pojedini fakulteti određivati koliko će biti te participacije samo za one studente za koje ih država na pokriva. To su u načelu oni koji ne polože 55 ECTS bodova ili izvanredni studenti koji plaćaju sami", objašnjava rektor.

Prijedlog Odbora za proračun, naglasio je, temelji se na odluci Vlade o financiranju programskih ugovora. Sveučilište u Zagrebu ih, doduše, nije potpisalo, ali oni sadrže financijski okvir za pojedine grupe i sektore. "Mi smo maksimalne moguće participacije uskladiti približno s odlukama Vlade. Odluka Vlade govori o maksimalnoj mogućoj participaciji, a mi smo za neka područja rekli 10.200 kuna", kaže Boras.