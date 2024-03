Reakcije na Milanovića - Glavašević: 'Plenković je gotov', Opara: 'Sprdnja'

'Ovo je jedan presedan i situacija koju nikada nismo vidjeli u povijesti. Ovo će promijeniti igru i biti će nova situacija. Iako je neočekivana situacija, mi u Mostu smo spremni na to jer se na neki način ponavlja 2015.', rekao je Troskot.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poslao je priopćenje:

''Današnja objava predsjednika Zorana Milanovića o njegovom izravnom uključivanju u utrku za predstojeće parlamentarne izbore, moram reći nije me posve iznenadila i naravno da se stvari stubokom mijenjaju nakon današnje objave i da u ovoj kampanji više ništa neće biti isto. Po završetku dana, sjest ćemo unutar Domovinskog pokreta i pomno ćemo promotriti refleksije ovakve odluke te ćemo se znat postaviti prema njima. Međutim, ono što je neupitno jest da ostajemo pri svome stavu da korumpiranu Vladu Andreja Plenkovića pod hitno trebamo mijenjati i zamijeniti, ali uz to vodeći mudru politiku skrbi o vitalnim nacionalnim interesima'', poručio je Penava te zaključio: ''Jednostavno rečeno, razlika između Sandre Benčić, kao premijerke i Andreja Plenkovića je po nizu politika istovjetna - od ilegalnih migracija do rodne ideologije i jasno je da ne predstavljaju duh, tradiciju i kulturu hrvatskog naroda. U tom duhu ćemo nastaviti djelovati unutar Domovinskog pokreta te formirati Vladu koja će skrbiti o vitalnim nacionalnim interesima hrvatskog naroda i svih građana koji žive u Republici Hrvatskoj''.