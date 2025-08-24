Razbijena skupina: Imali su posebno drsku shemu za kršenje sankcija protiv Rusije

‘Oprema za pročišćavanje vode bila je projektirana, sastavljena i proizvedena od komponenti iz EU-a i Kine. Bila je namijenjena konkretnim industrijskim postrojenjima u Rusiji. Sama tvrtka iz Kaunasa, koja održava bliske i stalne veze s gospodarskim subjektima u Rusiji, aktivno je sudjelovala u projektima u toj zemlji. Jedan od njih vezan je uz rusku grupaciju koja se ubraja među najbrže rastuće petrokemijske kompanije na svijetu’, stoji u službenom priopćenju.

Prema rezultatima istrage, radilo se o opskrbi Rusije opremom za pročišćavanje vode, namijenjenom korištenju u naftnoj industriji. Formalni kupac i primatelj robe tvrtke iz Kaunasa u Litvi bila je portugalska kompanija, no teret je zapravo preusmjeren u Bugarsku, odakle je trebao završiti u Turskoj, a zatim u Rusiji.

Uhićeno je 11 zaposlenika tvrtke u Kaunasu, među kojima i menadžeri, dok su među privedenim vozačima bili moldavski i bugarski državljani. Tijekom pretraga zaplijenjeno je nekoliko tona opreme vrijedne oko dva milijuna eura. Zaustavljena su i dva kamiona s opremom – jedan u Kaunasu, a drugi na putu prema litavsko-poljskoj granici, dok je treća pošiljka zaustavljena u Bugarskoj, javlja Euronews.

Nakon ispitivanja, osumnjičeni su pušteni na slobodu, a dvojici su određene mjere opreza – obveza javljanja i zabrana napuštanja zemlje.

Međunarodna akcija

Operacija je izvedena u suradnji s policijskim službama Portugala i Bugarske, te uz koordinaciju Eurojusta i Europola. U Portugalu je pretražen prostor fiktivnog primatelja opreme, dok je u Bugarskoj obavljen pretres skladišta u kojem je bila pohranjena roba kaunaške tvrtke.

Istragu o kršenju međunarodnih sankcija vodi Regionalno državno odvjetništvo u Kaunasu i ona se nastavlja.