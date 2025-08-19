Koalicija voljnih: Europa sprema nove sankcije Rusiji

Vlada je priopćila da se takozvana Koalicija voljnih, koja se u utorak sastala virtualno, složila da će se u nadolazećim danima njihovi timovi za planiranje sastati s američkim kolegama kako bi razradili planove sigurnosnih jamstava za Ukrajinu.

Također će raspravljati o planovima priprema za raspoređivanje mirovnih snaga ako neprijateljstva prestanu, rekao je glasnogovornik ureda britanskog premijera Keira Starmera.