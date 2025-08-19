jačanje pritiska

Koalicija voljnih: Europa sprema nove sankcije Rusiji

V. B./Hina

19.08.2025 u 18:13

Keir Starmer i Volodimir Zelenski
Keir Starmer i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: JASON ALDEN / POOL
Britanska vlada u utorak je priopćila da europski čelnici razmatraju dodatne sankcije kako bi pojačali pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina kao dio širih napora za okončanje rata u Ukrajini

Vlada je priopćila da se takozvana Koalicija voljnih, koja se u utorak sastala virtualno, složila da će se u nadolazećim danima njihovi timovi za planiranje sastati s američkim kolegama kako bi razradili planove sigurnosnih jamstava za Ukrajinu.

Također će raspravljati o planovima priprema za raspoređivanje mirovnih snaga ako neprijateljstva prestanu, rekao je glasnogovornik ureda britanskog premijera Keira Starmera.

Dodaje da su "čelnici također raspravljali o tome kako bi se daljnji pritisak, uključujući i sankcijama, mogao izvršiti na Putina dok ne pokaže da je spreman poduzeti ozbiljne mjere kako bi okončao svoju ilegalnu invaziju."

Ukrajina i njeni europski saveznici dobili su podršku nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao predsjedniku Volodimiru Zelenskiju da će Sjedinjene Države pomoći u jamčenju sigurnosti Ukrajine u eventualnom sporazumu o okončanju rata s Rusijom, premda opseg takve pomoći još nije razjašnjen.

