Ravnateljice DORH-a i USKOK-a: Sumnjamo otkud su curile informacije u aferama Janaf, SMS i Vjetroelektrane, ali još nemamo dokaze

Već mjesecima traje istraga USKOK-a i DORH-a o curenju i dojavljivanju informacija osumnjičenima u aferama Janaf, Vjetroelektrane i SMS. O tome su se danas očitovale ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek

Što se tiče curenja informacija u aferi SMS, u kojoj su glavni akteri Franjo Varga i Blaž Curić, šefica USKOK-a Marušić kazala je da postoje sumnje tko je odgovoran za probijanje istrage, no da ne postoje čvrsti dokazi za to. 'Još se radi na tome', napomenula je. Glavna državna odvjetnica Hrvoj Šipek je pak o curenju informacija u istrazi afere Vjetroelektrane i saznanja Josipe Rimac da je pod istragom rekla da tu nije riječ o klasičnom curenju informacija, kao ni u aferi Janaf. Također je potvrdila da imaju naznake za to tko je mogao dojaviti osumnjičenima da su pod mjerama, no ne i dokaze, ali je potvrdila da u ove dvije afere informacije nisu iscurile ni iz DORH-a ni iz USKOK-a. Marušić je pak dodala da probijanje mjera nije u interesu USKOK-a te je naglasila da ipak nije došlo do nemogućnosti procesuiranja i da su istrage unatoč probijanjima u tijeku.

Glavna državna odvjetnica na konferenciji za medije u DORH-u odgovarala je i na pitanja vezana za suspenziju njenog prethodnika Dražena Jelenića, smijenjenog zbog afere Masoni. Protiv njega je danas, kako je otkrila, pokrenut stegovni postupak. Na novinarsko pitanje zašto je odluka o njegovoj suspenziji došla nakon deset mjeseci, tijekom kojih je on uredno obavljao svoju dužnost zamjenika glavne državne odvjetnice, Hrvoj Šipek je odgovorila da se to može činiti dugo, no da je morala čekati mišljenje Etičkog povjerenstva te je uz to bila bolesna i hospitalizirana.