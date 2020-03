Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo spustio epidemiologu Kaiću: Njegova procjena policijskog postupanja u Splitu bila je pogrešna

U proteklih 25 sati, od 13 sati u nedjelju, u Republici Hrvatskoj imamo 77 novih bolesnika od Covida-19, dakle ukupno ih je 790, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za medije u 14 sati. Preminulih je i nadalje šest, 27 pacijenata je na respiratoru, a 64 su se oporavili od bolesti uzrokovane koronavirusom

'Međutim u našoj borbi ponekad se dogodi i slaba karika. Manji dio stanovništva krši propisane mjere. Svaki dan se izvještava o broju onih koji su prekršili samoizolaciju. Nasreću, ima i onih koji su se sami stavili u samoizolaciju i ne izlaze iz kuće. Ponekad je potrebno osigurati i provođenje mjere. To radi policija. Pohvaljujem policiju, oni to rade odlično', rekao je Capak.

Ocijenio je da je epidemiolog Bernard Kaić, voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, iznio prestrogu ocjenu postupanja policije na splitskim Bačvicama, gdje je troje ljudi privedeno. Kaić je poručio da policija samoizolaciju shvaća strože no što je to nužno.

'Potrebno je da policija ponekad upozori one koji krše propisano i da provodi mjere nadzora, možda da ponekad i privede nekoga. To je potrebno jer se neki ne drže tih mjera, to je u interesu svih nas, pa i one koji krše te mjere', rekao je Capak, relativizirajući i jučerašnju vlastitu procjenu o tome da bi se stanje moglo popraviti početkom lipnja. 'Radi se isključivo o osobnoj procjeni, a ne da će 1. lipnja prestati propisane mjere', rekao je Capak.

Ministar Beroš je dodao da je 'naša sudbina u našim rukama'. Ukoliko poštujemo mjere, iz dana u dan broj novooboljelih može biti manje.