Sto dana rata u Ukrajini: Rusija nije ispunila nijedan cilj, a kako sad stvari stoje - rat bi mogao potrajati

Stoti je dan rata u Ukrajini. Ono što je za Ruse trebalo biti posebna specijalna operacija discipliniranja Ukrajine pretvorilo se u sukob kojem se ne nazire kraj. Posljedice se osjećaju i u cijelom svijetu - raste inflacija, pri čemu cijene hrane i energije lete u nebo. Situaciju u Ukrajini za tportal je analizirao vojni analitičar Robert Barić, profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu

'Svejedno taj plan nije ostvaren', ističe te nastavlja: 'Onda se pokušalo zauzimanjem Limana stvoriti uvjete za bočni udar opet na Slovjansk i Kramatorsk, no nije uspjelo ni to. Riječ je o operacijama od 11. do 13. svibnja i pokušaju prelaska rijeke Siverski Donec, a koji je katastrofalno propao.

'Onda su se Rusi reorganizirali, od sredine ožujka do 18. travnja, kada je bio cilj zauzimanje kompletnog Donbasa. Operacija napredovanja od Izjuma prema Slovjansku i Kramatorsku na jugu, da se tako odsjeku ukrajinske snage, opet se nije pokazala uspješnom. U prvom redu zbog vremenskih neprilika jer su rasputica (proljetno blato, op.a.) i proljetne kiše utjecale su na to da su ruske snage bile paralizirane i orijentirane na isključivo kretanje prometnicama, što su Ukrajinci jako dobro koristili', kazao nam je stručnjak.

'Dolazimo do situacije da će do kraja mjeseca vjerojatno obje strane morati stati s vojnim operacijama – i Ukrajinci imaju velike gubitke. Onda je pitanje tko će se moći kako rekonstruirati svoje snage', poručuje vojni analitičar.

Do sada su Rusi imali inicijativu i diktirali tempo i smjer.

'To se gubi i vidjet ćemo koja će se strana oporaviti do jeseni. Mada će obje vjerojatno napraviti manje napade, ali neće biti većih ofenzivnih djelovanja jer su iscrpljeni. Ovaj rat će potrajati. Putin na to računa i računa da će se slomiti jedinstvo zapada. Nije Mađarska tu toliko bitna pošto bi Njemačka, Italija i Francuska željele neki vrstu časnog mira da se Putinu spasi obraz, ali to ide protiv želja, ne samo Washingtona, nego cijele istočne i srednje Europe, skandinavskih zemalja pa čak i nekih na zapadu Europe koje poručuju da bez obzira na ekonomsku štetu koju svi osjećamo, Rusiju treba zaustaviti je poslije će biti gore, ocjenjuje Barić.

Napominje i da ozbiljne pregovore ne treba očekivati prije početka jeseni dok se vojna situacija ne iskristalizira.

'To Rusima ne ide u korist. Postaje upitna njihova mogućnost, ne samo pobune, jer imate otvorene nerede u dijelovima Rusije gdje se pokušava provesti skrivena mobilizacija što se može vidjeti prateću ruske medije i društvene mreže. Postoje takozvani komesarijati za novačenje koji su u nekim pokrajinama doslovno prekinuli rad zbog otvorenih napada. Nego je s druge strane ušitno može li Rusija obnoviti borbene sustave jer se pokazalo da bez zapadnih ključnih komponenti, ne samo elektronskih, neko i ovih za vojnu namjenu, Rusi će imati problema izraditi nove velike borbene sustave. Odnosno mogu ih napraviti, ali bez prednosti koje bi imali s komponentama sa Zapada. To je u današnje ratovanju doslovno materijal za topovsku paljbu', zaključio je.