Stiže moćan raketni sustav. Koliko će daleko Amerikanci ići u naoružavanju Ukrajine?

Američki predsjednik Joe Biden u utorak je u tekstu za New York Times objavio da će 'Ukrajincima pružiti naprednije raketne sustave i streljivo koje će im omogućiti preciznije gađanje ključnih ciljeva na bojnom polju'. Njegova najava otvorila je pitanje koliko je daleko Washington spreman ići u naoružavanju Ukrajine

'Brzo smo odlučili poslati Ukrajini značajnu količinu oružja i streljiva kako bi se mogla boriti i naći se u najjačoj mogućoj poziciji za pregovaračkim stolom', napisao je Biden za The New York Times, dodavši da će nova pošiljka omogućiti Ukrajincima da precizno gađaju ključne ciljeve na bojištu u Ukrajini. Ukrajinska vlada snažno pritišće Zapad da joj osigura više oružja dugog dometa kako bi preokrenula situaciju u ratu koji je ušao u četvrti mjesec.

Sposobnost Ukrajine da gađa ciljeve na ruskom tlu američkim oružjem mogla bi izazvati dodatnu eskalaciju rata. Ruski dužnosnici su već u nekoliko navrata zaprijetili odmazdom, odnosno da će ciljati centre za donošenje odluka u Ukrajini, uključujući one u kojima zapadni savjetnici pomažu Kijevu. Zveckaju i nuklearnim oružjem .

SAD će tako pomoći Ukrajincima i dostaviti im višestruke dalekometne raketne sustave kako bi odgovorili na rusku premoć. Visoki dužnosnik Bidenove administracije otkrio je američkim medijima da će isporučeno oružje uključivati topnički raketni sustav visoke mobilnosti M142 (HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System), za koji je šef ukrajinskih oružanih snaga prije mjesec dana rekao da je 'ključan' za suprotstavljanje ruskim raketnim napadima.

Projektili ispaljeni iz takvog sustava imaju maksimalni domet do 300 kilometara, ali Ukrajincima neće biti dostavljene rakete koje imaju maksimalan domet, već one dosega do 80 kilometara, očito u strahu da ne prijeđu crvenu crtu koja bi dodatno razbjesnila Ruse. Govoreći o zabrinutosti da bi takvo oružje moglo uvući Sjedinjene Države u izravan sukob s Rusijom, visoki dužnosnici administracije rekli su da je Ukrajina dala garancije da projektili neće biti korišteni za napad unutar Rusije.