Pogledajte s čime su Rusi napali u Kramatorsku, radi se o presedanu

Za razliku od uobičajenih FPV dronova koji se kontroliraju putem radioveze, ovi modeli koriste dugačke optičke kablove koji prenose signal između operatera i letjelice. Ta tehnologija omogućuje potpunu otpornost na elektroničko ometanje, pa su dronovi sposobni probijati se i kroz zone s jakom protuelektroničkom obranom. Ipak, imaju i ograničenja – manji domet, nižu brzinu i smanjenu pokretljivost zbog težine kabela koji može biti dug i nekoliko desetaka kilometara.

„Jedan udarac i oštećeni automobil neće promijeniti situaciju na bojišnici, ali pokazuju trend“, navodi Radio Sloboda Ukrajina. „Ako se takvi napadi prošire, mogli bi ugroziti civilnu i vojnu logistiku te otvoriti prostor za buduće ofenzive.“

Ukrajinski stručnjak i proizvođač dronova Serhij Sternenko upozorio je da „više ne postoji sigurno zaleđe do 30 kilometara od crte bojišta“. Pozvao je lokalne vlasti da hitno uvedu zaštitne mreže protiv dronova – sustave koje je najprije počela koristiti Rusija, a potom ih je preuzela i Ukrajina, prenosi The War Zone (TWZ).