Rastu napetosti između Minska i Kijeva; sastali se Putin i Lukašenko

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije državnoj novinskoj agenciji TASS da nakon sastanka nisu planirane izjave za medije ili potpisivanje dokumenata.

Sastavši se u Putinovoj rezidenciji Valdai na sjeverozapadu Rusije, dva su se čelnika osvrnula na trgovinsku i gospodarsku suradnju, primjenu zajedničkih projekata i probleme regionalne sigurnosti, piše Reuters.

Sastanak je uslijedio nakon što je došlo do porasta napetosti između Bjelorusije i Ukrajine, a predsjednik Volodimir Zelenskij smatra da Putin pokušava primorati Lukašenka da pojača svoju potporu Rusiji u sukobu.

Moskva i Minsk to niječu, a Bjelorusija kaže da Ukrajina i Zapad potiču napetosti.

Lukašenko je rekao u četvrtak da se sastao sa predstavnicima Zelenskog i da ih je upozorio da ne uvlače njegovu zemlju u rat.

Putin i Lukašenko su bliski saveznici i sastaju se učestalo.

Kremlj je optužio Ukrajinu da prijeti nezavisnosti Bjelorusije nakon što je Zelenskij prošli petak dao Minsku tjedan dana da ukloni signalne relejne stanice za koje je rekao da se koriste za pomoć pri navigaciji ruskih napada.

Kremlj je rekao u ponedjeljak da se očekuje da Lukašenko i Putin razgovaraju o Zelenskijevim izjavama 'u doglednoj budućnosti'.

U ponedjeljak, Zelenski je rekao da su relejne stanice prestale raditi, iako nije bilo nezavisnih potvrda.

Lukašenko je dopustio da Bjelorusija bude polazišna točka za napad na Ukrajinu u veljači 2022. godine te se kasnije složio dopustiti Rusiji da rasporedi svoje taktičke nuklearne projektile na bjeloruski teritorij.