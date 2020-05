Plenković je komentirao reakciju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, a koji je na izjavu Nine Raspudića da ulazi u politiku i da će loviti Jandrokovića rekao da on ima troje djece s istom ženom. Oglasio se i Raspudić

'Nisam ja primijetio da je gospodin, dok je bio u poziciji izvan politike i kritike, štedio bilo koga u politici pa pretpostavljam da neće valjda prvi dan zaplakati ako dobije neki odgovor. Pročitajte što je pisao o Jandrokoviću i meni, kad to vidite, onda ćete znati o čemu govorim. Riječ je o licemjerstvu, to je bit Jandrokovićeve poruke', istaknuo je Plenković u Zadru.

Gost na N1 bio je Nino Raspudić, a na to je rekao da se vidi da su Jandroković i Plenković u strahu.

'HDZ stoji loše, u panici su. Jesam kritizirao njihov rad zadnjih godina, to što su činili i radili je kap koja je prelila čašu i nagnala me da se kandidiram kao nezavisni kandidat Mosta. Nikada nisam uvlačio i spominjao njihovu djecu. Ovaj način prebiranja i klasificiranja djece kao vrijedne i manje vrijedne govori najviše o njima samima', kazao je Raspudić, dodavši da Jandroković ima troje djece s jednom ženom i da on to respektira i čestita mu, ali za njega kao političara važnija je druga stvar, a to je da je on umiljato dijete četiri političke mame.