Rasprava o moliteljima: Ovdje se molitva koristi za pitanje društvene moći, sami su rekli da idu za osvajanjem Hrvatske

Svake prve subote u mjesecu na trgovima diljem Hrvatske, muškarci kleče i mole za, kako kažu, čednost žena, duhovni autoritet muškaraca, prestanak pobačaja. U emisiji Otvoreno održana je rasprava na ovu temu

Mirovna aktivistkinja i katolička teologinja dr. sc. Ana Marija Raffai naglašava kako je molitva iskaz vjere. 'Tamo moli 300 ljudi, ne znamo što je kome vjera, a što samo izgleda kao molitva. Međutim, kada dođete na glavni trg glavnoga grada i drugih gradova onda više niste u stavu molitve nego ste u stavu političkog aktivizma. I sad je pitanje koliko ja kao vjernica prihvaćam da se moj sveti čin molitve koristi za politički aktivizam', rekla je Raffai.

Smatra da kada se moli ne radi se performans za javnost već se mole da im Bog da snagu da ono što rade, rade u pravom smjeru, u smjeru dobrobiti za druge. 'Time ne tvrdim da ovi ljudi ne žele dobrobit za druge, ja samo tvrdim da je izričaj molitve na čudan način došao na trg i da bi molitvu trebalo odvojiti od političkog djelovanja', poručila je dodavši da nije jasno što se želi poručiti tim performansom.

Crkveni povjesničar prof. dr. sc. Marko Medved ističe da je mirno okupljanje u liberalnim demokracijama pravo koje treba garantirati svima. 'Mirno okupljanje u liberalnim demokracijama pravo koje treba garantirati svima. Kako stvari funkcioniraju u društvima koja nisu takva vidimo danas i u Moskvi i u Teheranu. Organizatori ovih manifestacija tvrde da je to molitveni skup. Molitva za svakog kršćanina i pripadnike drugih religija je od temeljne važnosti. No imam dojam da se ovdje molitva koristi za pitanje društvene moći. Pa i sami organizatori su rekli u izjavama medijima da oni idu za osvajanjem Hrvatske. To me sve podsjeća na bojovno, militantno kršćanstvo od prije 120 ili 150 godina. Ja tu vidim isključivo muškarce koji se mole, a u sakralnom prostoru mi molimo zajedno. Gdje su tu žene', zapitao je Medved.

Poručio je kako u društvu u kojem je tako visoka stopa nasilja nad ženama muškarce bi trebalo senzibilizirati za prava žena i za borbu protiv toga nasilja.