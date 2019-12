Raspetljavamo priču koja se zavrtjela smjenom Bore Nogala i doznajemo što bi se moglo graditi u srcu Zagrebačke gore

Kulmerova gora

Za izgradnju žičare i popratnih objekata zemljište je Zagrebu djelomično darovala i država. Riječ je o livadama i šumama koje, kao i Brestovac, potpadaju pod ono što se zvalo Kulmerova gora. Riječ je o plemićkoj obitelji čiji je dom postao poznat po aktualnom vlasniku, obitelji Todorić.

Obitelj Kulmer, čije zdanje leži povrh Šestina, očito je bila vlasnik, figurativno rečeno, pola Zagrebačke gore te su dio zemljišta darovali Milivoju Dežmanu za izgradnju sanatorija.

S obzirom na to da nasljednica Barbara Kulmer već desetljećima pokušava u posjed obitelji vratiti imovinu koja im je oduzeta za vrijeme Titove Jugoslavije, Grad Zagreb se obavezao da će ju isplatiti za to zemljište ukoliko bude utvrđeno pravo na povrat imovine. Dakle država poklanja ono što je pripadalo obitelji Kulmer Gradu, a ako to bude vraćeno obitelji Kulmer, Grad će snositi troškove.