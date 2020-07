Radnička fronta: Nužna je hitna i učinkovita implementacija Istanbulske konvencije

Radnička fronta poručila je u utorak kako Vlada nužno mora provesti hitnu i učinkovitu implementaciju Istanbulske konvencije i Nacionalne strategije, upozorivši da se zatvaraju skloništa za žene jer im se ne isplaćuju obećana financijska sredstva

"Hitna i učinkovita implementacija Istanbulske konvencije i Nacionalne strategije apsolutno je nužna, a to znači i financijsku podršku postojećim skloništima za žene te izgradnju i otvaranje novih. Ženska pomoć sada – prvo sklonište za žene žrtve nasilja ikad otvoreno u Hrvatskoj nalazi se pred zatvaranjem zbog neisplate obećanim ih financijskih sredstava", stoji. među ostalim, u priopćenju Radničke fronte.

Upozoravaju kako je Hrvatska ratifikacijom Istanbulske konvencije, to jest Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, te Nacionalne strategije obvezala na ulaganje u borbu protiv nasilja nad ženama u svim aspektima te ocjenjuju da Vlada do danas to nije adekvatno ispoštovala.

"Predsjednik Vlade Andrej Plenković svojedobno je najavio otvaranje još šest skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u županijama u kojima takvih skloništa nema te pokretanje 24-satne državne SOS telefonske linije – ova obećanja nikad nisu ostvarena", navodi ta stranka.