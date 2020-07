Tomašević: Puhat ćemo za vrat Vladi, svaku aferu rastavljat ćemo do atoma

Tomislav Tomašević iz platforme Možemo! komentirao je rezultat zeleno-lijeve koalicije (Možemo! i stranke Nova ljevica, Radnička fronta, ORaH, Zagreb je naš i Za grad) na izborima na kojima su osvojili sedam mandata. Pored Tomaševića, u Sabor s njihove liste ulaze Sandra Benčić, Damir Bakić, Vilim Matula, Rada Borić, Katarina Peović i Bojan Glavašević

Tomislav Tomašević do neke je mjere očekivao ovakve rezultate, rekao je za portal HRT-a.

Očekivali su, baš kao što su ankete predviđale, oko pet-šest mandata, uzeli su sedam, ali, kaže da ga nije ni ovo iznenadilo. Uspjeh, naime, ne temelji na kampanji koja je trajala samo šest tjedana već na dugogodišnjem aktivističkom radu u lokalnim zajednicama širom Hrvatske.

Na to da je koalicija oko platforme Možemo! uzela glasove SDP-u kao lijevoj stranci Tomašević kaže da se ne slaže s tezom. Pokazuje se s biračkih mjesta da su izveli mnogo novih glasača na izbore, a čini se da SDP-ovi nisu bili motivirani, tvrdi on dodajući kako to ne bi trebao biti problem platforme Možemo već SDP-a.