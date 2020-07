Peović: Radnici će napokon imati svoj glas u Saboru, već nas zovu i traže pomoć

Nositeljica liste lijevo-zelene koalicije za 8. izbornu jedinicu Katarina Peović smatra da će radnici napokon imati svoj glas u Saboru

"Naše jedinstvo proizlazi iz naše autentičnosti, našim protivnicima se događa politika neautentičnosti, razočaranja radne većine koja živi lošije i to ljudi osjećaju na svojoj koži. HDZ nas je natjerao na prerane izbore jer su kalkulirali o svom uspjehu, znajući da će se socijalni pokazatelji radikalizirati najesen. Loše je i straši nas napad desnice i velik broj mandata koji desnica dobiva, u Saboru će biti jako teško, zato je važno da se pojavila lijeva opcija".

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel čestitao im je na načinu na koji su doprli do birača iako se tijekom kampanje žestoko odnosio prema kritikama koje mu je upućivala Radnička fronta.

"Moramo imati u vidu da on tako reagira na nisko mjesto na listi koje mu je Bernardić namijenio", smatra Peović i po pitanju trenutnog stanja u SDP-u kaže:

"Izgubili su autentičnost i ne mogu zastupati lijeve politike dok se temeljno ne promjene, puno SDP-ovaca nam je razočarano prilazilo, ne vjerujem ni da bi novi lideri, ako bi to bili Biljana Borzan ili Tonino Picula, mogli donijeti neku promjenu. Oni su europarlamentarci koji su glasali za rigidnu rezoluciju koju su predložili desni političari. Bernardiću se spočitava da je on kriv, no autentičnost SDP-a je odavno prestala postojati kada su donijeli zakon o radu, zakon o predstečajnim nagodbama, ekonomski su se davno odrekli lijevih ideja".

Novi izazov koalicije Možemo sada su lokalni izbori i poraz Milana Bandića.

"Bandića nikada ne treba otpisati, no ovaj rezultat pokazuje što građani o njemu misle. Izbori su se dobivali na klijentelističkoj mašineriji koja bi izlazila na izbore, ona se stanjila, nemaju više što ponuditi", rekla je Peović i zaključila:

"Rekli su nam da smo napravili dar-mar u Gradskoj skupštini, zamjerali da su zbog nas sjednice bile preduge. Obećali smo da ćemo to napraviti u Saboru, da smo radoholičari i da želimo promijeniti stvari, a to ne možete ako ne radite i ako niste vrijedni".