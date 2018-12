Radeljić: Nije istina da sam predsjednicu nagovarao da preuzme HDZ i Vladu, to je fake news

U slučaju smjene predsjedničina savjetnika za unutarnju politiku Mate Radeljića, u kojem nije do kraja razjašnjeno koji je razlog tog poteza Kolinde Grabar Kitarović, nastavljaju se svakodnevne izmjene optužbi, a u medijima se pojavljuju razne informacije

Tako je tjednik Nacional objavio da je Radeljić u dva navrata pokušao uvjeriti predsjednicu RH da odstupi s dužnosti te pokuša preuzeti HDZ i postati premijerka, a s ciljem da on sam postane potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Nakon što mu je predsjednica najavila smjenu, piše Nacional, on je to htio osujetiti prijetnjama predsjednici, zbog čega se u sve morala umiješati i Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA).