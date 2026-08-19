Racija razbila kriminalnu mrežu: Trag iz tajnih skladišta vodi prema Kurdima u Njemačkoj

Njemačka je prvi put provela racije na temelju novog zakona kojim želi suzbiti krijumčarske mreže koje koriste tu zemlju kao logističku bazu za ilegalne prelaske migranata preko La Manchea, doznaje BBC

U zajedničkoj operaciji Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva ovog proljeća u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji policija je zaplijenila više od 9000 prsluka za spašavanje, desetke gumenjaka i motora te 360 pumpi. Prema procjeni britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA), tom se opremom moglo prevesti više od 2000 migranata, objavio je BBC. Krijumčarske skupine godinama koriste skladišta na zapadu Njemačke prije nego što prebace opremu na sjever Francuske. Berlin je prošlog prosinca izmijenio zakon i pomaganje u krijumčarenju migranata prema Ujedinjenom Kraljevstvu prvi put izričito proglasio kaznenim djelom, a Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da su proljetne racije bile prva primjena novih ovlasti.

Tajno skladište puno čamaca BBC-jevi novinari dobili su pristup tajnom policijskom skladištu u kojem se čuvaju zaplijenjeni gumenjaci dugi oko devet metara. Procjenjuje se da je svaki mogao prevoziti oko 65 ljudi, što odgovara trendu sve većeg broja putnika u pojedinom čamcu. Migracijski opservatorij Sveučilišta Oxford smatra da pojačani policijski pritisak potiče krijumčare da u raspoložive čamce ukrcavaju što više ljudi. U skladištu se nalaze i tisuće prsluka za spašavanje koji su, prema opisu BBC-ja, ispunjeni materijalom nalik pjeni i ne pružaju odgovarajuću zaštitu na otvorenom moru. Velik dio takve opreme proizvodi se u Kini, a u Europu često stiže preko Turske. Kurdske mreže pod povećalom Britanski istražitelji smatraju da kurdske kriminalne mreže imaju jaku kontrolu nad krijumčarenjem malim čamcima na zapadu Njemačke, važnom logističkom čvorištu zbog blizine sjeverne Francuske. Prema riječima njemačkog dužnosnika, kriminalne skupine djeluju iz njihove zemlje ponajprije zato što mnogi njihovi članovi ondje i žive.