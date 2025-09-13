Uhićeni pripadnici skupine 'Pantera', samoprozvani borci protiv pedofilije

Iz tužiteljstva Sarajevske županije po čijem su nalogu provedene racije i privođenja potvrdili su kako se te operacije osim na području Sarajeva provode i u Hercegovačko-neretvanskoj te Unsko-sanskoj županiji. U akciji sudjeluju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) te Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA).

Tužiteljstvo tereti pripadnike skupine "Panteri" da su zajedničkim djelovanjem počinili kaznena djela nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Istražitelji policijskih agencija istodobno tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimki kaznenih djela počinjenih na štetu djece.