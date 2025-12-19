rat u ukrajini

Rusija nastavila napade na Odesu, građani bijesni zbog nestanka struje

M. Šu./Hina

19.12.2025 u 06:36

Odesa u mraku
Odesa u mraku Izvor: Profimedia / Autor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia
Bionic
Reading

U ruskim napadima u blizini ukrajinske crnomorske luke Odese u četvrtak je ubijena jedna žena, dok je jedna gradska četvrt pretrpjela nestanke struje i drugih komunalnih usluga, rekli su dužnosnici.

Guverner Odeske regije Oleh Kiper, pišući na Telegramu, rekao je da je ruski dron ubio ženu koja je prelazila most u svom automobilu jugozapadno od Odese. U incidentu je ozlijeđeno njezino troje djece.

Kiper je zamolio stanovnike regije koji su pretrpjeli dugotrajne nestanke struje da pokažu strpljenje i prestanu blokirati ceste u znak prosvjeda, rekavši da hitne službe rade danonoćno kako bi obnovile opskrbu električnom energijom.

vezane vijesti

U Odesi je načelnik gradske vojne uprave Serhij Lisak rekao da je ruski napad pogodio infrastrukturu i izazvao nestanke struje, vode i grijanja u "gusto naseljenoj četvrti".

Jedna je osoba ozlijeđena, a hitne službe rade na vraćanju normalne opskrbe.

Ukrajinske granične vlasti priopćile su da su ruski napadi zaustavili promet duž rute koja povezuje Odesu s lukom Reni na rijeci Dunav.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
raspad društva

raspad društva

Što je doista Rusija danas? Potemkinovo selo koje se urušava pod teretom vlastitih laži
na putu za eu

na putu za eu

Nevjerojatne scene iz Albanije: Oporba upalila bengalku u parlamentu i tražila ostavku ministrice
osuđeni prijestupnik

osuđeni prijestupnik

Objavljene nove fotografije s Epsteinovog imanja

najpopularnije

Još vijesti