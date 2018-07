Put do Sočija dug je 2700 km i prava je avantura. Kako stići na utakmicu s Rusijom?

Hrvatska u subotu protiv Rusije u Sočiju igra četvrtfinalnu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu. No ne očekuje se navala naših navijača kakva je bila u Kalinjingradu, jer Hrvatskoj je pripalo tek nekoliko tisuća karata od njih 47.659, koliko može primiti olimpijski stadion. Tportal je istražio kako do Sočija, ako imate novca, vremena, živaca i željni ste avanture

Ako niste među onom većinom Hrvata koji si ne mogu priuštiti nijedno putovanje godišnje i nabavili ste kartu za četvrtfinalni ogled Hrvatske s Rusijom u Sočiju te riješili smještaj, ostala je još jedna 'sitnica' – kako do popularne crnomorske destinacije udaljene 2700 kilometara od Zagreba. Iako se ne čini daleko, jer toliko je od Zagreba udaljen i Lisabon, put do Sočija, ako ćete ići automobilom, duži je i traje minimalno deset sati. Let čarterom iz Zagreba najelegantnija je varijanta, što podrazumijeva to da imate dovoljno novca. Platite nekoj od agencija koje organiziraju putovanja i one se pobrinu za sve, a neke za 1700 kuna osiguravaju i dragocjeni papirić s kojim možete ući na stadion.

Cijene aranžmana još nisu definirane, a neslužbeno nam je iz nekoliko agencija potvrđeno kako će sasvim sigurno biti nešto više nego što je to bio slučaj kada se igralo u Kalinjingradu, Nižnjem Novgorodu i Rostovu na Donu. U prijevodu, aranžmani će, ovisno o tome što će sve uključivati, jer neki pripremaju i dvodnevne izlete, stajati između sedam i devet tisuća kuna po osobi. Iz Croatia Airlinesa doznajemo da su obavili osam čarter letova u dosadašnjem dijelu prvenstva za putničke agencije koje su iznajmile zrakoplove te da je velik interes iskazan i za dvoboj u Sočiju. No osim s njima, agencije rade s još nizom kompanija. Preko Moskve, Istanbula i Londona do Sočija Direktan let iz Zagreba za Soči ne postoji. Možete do Moskve pa tamo presjesti ili preko Istanbula pa opet presjesti za Soči. No da biste stigli na vrijeme u Soči preko Turske, morat ćete poći dan ranije, pa u cijenu karte treba dodati noćenje jer povratak je u nedjelju, ali i čekanje leta za Soči u trajanju od šest sati. U konačnici dolazite do cijene od oko deset tisuća kuna. Viza za Tursku vam ne treba ukoliko nećete napuštati aerodrom.

Uvijek postoji i niz kombinacija s low cost kompanijama do neke od europskih destinacija pa onda opet preko Moskve ili direktno za Soči. Ukoliko niste odavno predvidjeli da će reprezentacija zaigrati u četvrtfinalu, ni tu nećete puno uštedjeti jer se u najpovoljnijoj varijanti preko Londona i Frankfurta povratna karta može pronaći za oko sedam tisuća kuna uz čekanje od nekoliko sati. Za one željne luksuza i leta privatnim avionom sa šest mjesta iz kompanije Jung Sky stiže vijest koja ih neće obradovati. Naime, oni su odlučili da za Rusiju tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva neće letjeti.

'Rusi nam nisu mogli garantirati iznos operativnih troškova zrakoplova poslije slijetanja u njihove zračne luke i donijeli smo odluku da nećemo letjeti iako je bilo dosta upita', kazali su nam u Jung Skyu. Najam takvog zrakoplova stoji između 13 i 20 tisuća eura. U avanturu vlakom, autobusom i automobilom Za one plićeg džepa željnih avanture odlazak automobilom čini se kao povoljna opcija. Via Michelin nudi dvije rute. Prvu, dugu 2648 kilometara, preko Srbije, Bugarske i Turske do Trabzona. U njemu ulovite trajekt koji vozi za Soči, ako on još postoji, a putovanje ukupno traje 36 sati, od čega se autocestom vozi 1519 kilometara. Na cestarine i gorivo potrošit ćete oko 280 eura. Uz to, trebat ćete izdvojiti novac za vizu u Turskoj. >>> Jako loše vijesti za Hrvate; Rusi će nas protjerati s tribina u Sočiju, ali postoji način... Zbog situacije na Krimu spomenuta trajektna linija bila je prekinuta, a uz najbolju volju nismo uspjeli pronaći je li ponovno uspostavljena. U luci u Trabzonu nitko nam nije odgovarao na telefonske pozive, a na internetskim stranicama navedeno je da trajekt postoji, ali kada vozi i po kojoj cijeni - nije. Na stranicama u Sočiju može se pronaći da vozi katamaran, a ne trajekt, i to dva puta tjedno, ali je li to još aktualno, nije poznato jer ni tamo nitko nije odgovarao na telefonske pozive. Stoga se za put autom sigurnijom čini druga varijanta preko Srbije, Rumunjske, Moldavije, Ukrajine i Rusije, koja je nešto duža (2711 kilometara), od čega je svega 631 kilometar autoceste. Na ovoj ruti na benzin i cestarinu potrošit ćete oko 250 eura u jednom smjeru, a predviđeno je da put traje oko 37 sati s odmorima svaka dva sata.