EU priprema 19. paket sankcija protiv Rusije

Čelnici EU-a i predsjednik Volodimir Zelenski neće prisustvovati sastanku na američkom tlu, ali se očekuje da će održati online razgovore s Trumpom u pripremi za summit 13. kolovoza, prenosi Kyiv Independent.

'S obzirom na to da Rusija nije pristala na potpuno i bezuvjetno primirje, ne bismo trebali ni razgovarati o bilo kakvim ustupcima', poručila je Kallas .

'Redoslijed koraka je važan. Prvo, bezuvjetno primirje s jakim sustavom nadzora i čvrstim sigurnosnim jamstvima', rekla je, dodajući da 'će raditi na 19. paketu sankcija'.

EU je 18. srpnja odobrila svoj prethodni paket sankcija , opisujući ga kao 'jedan od najjačih' do sada, s ciljem pojačavanja ekonomskog pritiska na Rusiju.

Osamnaesti paket sankcija smanjio je gornju granicu cijene ruske nafte sa 60 na 47,60 dolara po barelu i ciljao je na preko 100 plovila u ruskoj tzv. "floti u sjeni".đ. Mjere su imale za cilj ograničiti prihode od izvoza fosilnih goriva, ključnog izvora financiranja rata Kremlja protiv Ukrajine.

Unatoč mjerama, Rusija nije poduzela nikakve korake prema okončanju rata u Ukrajini i nastavlja svoju ofenzivu duž prve crte. Tri kruga izravnih pregovora između Ukrajine i Rusije, zajedno s mirovnim naporima predvođenim SAD-om, do sada nisu uspjela iznjedriti rješenje.