traže prekid vatre

EU priprema 19. paket sankcija protiv Rusije

M. Šu.

12.08.2025 u 15:16

Ursula von der Leyen, Antonio Costa i Kaja Kallas
Ursula von der Leyen, Antonio Costa i Kaja Kallas Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL
Bionic
Reading

Europska unija priprema 19. paket sankcija protiv Rusije zbog toga što Moskva i dalje odbija pozive na prekid vatre u Ukrajini, objavila je šefica europske diplomacije Kaja Kallas, izvijestio je Reuters.

Izjava Kaje Kallas dolazi uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci 15. kolovoza.

Čelnici EU-a i predsjednik Volodimir Zelenski neće prisustvovati sastanku na američkom tlu, ali se očekuje da će održati online razgovore s Trumpom u pripremi za summit 13. kolovoza, prenosi Kyiv Independent.

vezane vijesti

'S obzirom na to da Rusija nije pristala na potpuno i bezuvjetno primirje, ne bismo trebali ni razgovarati o bilo kakvim ustupcima', poručila je Kallas .

'Redoslijed koraka je važan. Prvo, bezuvjetno primirje s jakim sustavom nadzora i čvrstim sigurnosnim jamstvima', rekla je, dodajući da 'će raditi na 19. paketu sankcija'.

EU je 18. srpnja odobrila svoj prethodni paket sankcija , opisujući ga kao 'jedan od najjačih' do sada, s ciljem pojačavanja ekonomskog pritiska na Rusiju.

Osamnaesti paket sankcija smanjio je gornju granicu cijene ruske nafte sa 60 na 47,60 dolara po barelu i ciljao je na preko 100 plovila u ruskoj tzv. "floti u sjeni".đ. Mjere su imale za cilj ograničiti prihode od izvoza fosilnih goriva, ključnog izvora financiranja rata Kremlja protiv Ukrajine.

Unatoč mjerama, Rusija nije poduzela nikakve korake prema okončanju rata u Ukrajini i nastavlja svoju ofenzivu duž prve crte. Tri kruga izravnih pregovora između Ukrajine i Rusije, zajedno s mirovnim naporima predvođenim SAD-om, do sada nisu uspjela iznjedriti rješenje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
šalje nacionalnu gardu

šalje nacionalnu gardu

Trump je mahao statistikama kako bi dokazao da je Washington prepun kriminala. Ovo su stvarne brojke
sve se užarilo

sve se užarilo

Toplinski val ne posustaje: Pola Hrvatske u crvenom, evo kad stiže promjena
istekao rok

istekao rok

Zagrebački Hipodrom još nije vraćen u prvobitno stanje, sanacija će trajati mjesecima?

najpopularnije

Još vijesti