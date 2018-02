Most pozvao oporbene klubove na razgovor o opozivu Dalić

Nakon najave da će pokrenuti inicijativu za opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, oporbeni Most krenuo je s prvim koracima

Ukoliko neće biti volje oporbenih klubova, kazao je pak danas čelnik Mosta Božo Petrov, ta će se stranka posvetiti svojim drugim inicijativama. 'Hoće li do opoziva doći ovisi o drugim članovima opozicije. Mi ćemo svoje ruke dići', naglasio je Petrov.

Mostov Nikola Grmoja, prenosi HRT, rekao je da ne zna da li se radi o namjerno promašenim tezama ili nepoznavanju da u Saboru postoji vladajuća većina pa da ne može oporba izglasati nešto što vladajući ne žele. Nije mu jasno zašto se onda to prikazuje kao neuspjeh oporbe. 'Ako oporba ide u opoziv nekog člana Vlade da oporba misli da će tog člana Vlade srušiti. Jasno je da je to kupljena većina. Svi znamo na koji način je sastavljena. Ali mi želimo vidjeti tko je od HDZ-ovih zastupnika, od zastupnika manjina, HNS-a, je li to Darinko Kosor iz HSLS-a, jesu li svoj politički kapital spremni uložiti u Martinu Dalić i interesne skupine oko nje. Mi želimo da Andrej Plenković brani Martinu Dalić i želimo da je svojim glasom pred hrvatskom javnošću brane i ove političke stranke. To je cilj inicijative. Dakle, ne može manjina imati većinu u Hrvatskom saboru', ponovio je.