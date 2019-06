Pupovac: Pitajte me kada ćete prestati stvarati iluziju Srbima da je sigurno živjeti u ovakvoj Hrvatskoj

'Vrh države ne čuje kad se izvikuje 'Za dom spremni', jer je to domoljubno pjevanje. A kad domoljubno pjevanje završi ovakvim aktom, onda kažu da su to huligani', odgovorio je šef SDSS-a Milorad Pupovac na pitanje N1 kako je biti Srbin u Hrvatskoj, osvrćući se pritom na napad u Supetru na Braču i Radoja Petkovića, potpredsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Kastva koji je podlegao ozljedama nedavnoga brutalnog napada na području općine Viškovo

Na novinarski upit je li vrijeme za ultimatum vlasti odgovorio je protupitanjem: 'Vi mene to pitate, a bilo bi poštenije da me pitate - gospodine Pupovac, dokle ćete živjeti u ovakvoj Hrvatskoj? Bilo bi pametnije da me pitate kad ćete prestati stvarati iluziju Srbima da je sigurno živjeti u ovakvoj Hrvatskoj', rekao je Pupovac za N1.