Pupovac o Miloševiću: Potrebno je pružiti priliku mlađim, koji ne nose politički teret koji ja nosim sa sobom

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je kako je Boris Milošević za potpredsjednika Vlade imao podršku cijelog kluba zastupnika nacionalnih manjina, ne samo SDSS-a, te drugih partnera liberalnog krila koalicije.

'Potrebno je pružiti priliku mlađim ljudima, koji ne nose politički teret koji ja nosim sa sobom, moja zadaća nije da otežam vladi nego da joj olakšam. Boris Milošević to može činiti bolje i s manje opterećenja nego što bih to činio ja', rekao je za N1 televiziju predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac koji je istaknuo da je Milošević u dva mandata bio pomoćnik ministra uprave i poznaje funkcioniranje državnih institucija kao i pravni okvir ostvarivanja prava nacionalnih manjina.

Čelnik SDSS-a rekao je kako žele osloboditi društvo od nepotrebnoga grča, kako bi prevladavala tolerancija 'te da se usmjerimo i vidimo koje je to zajedničko dobro koje nam svima treba biti cilj. Tu smo napravili dogovor s Plenkovićem i ovo uopće nije utješna pozicija. Bit će i izvršnih funkcija, od državnih tajnika do ravnatelja', rekao je, objasnivši kako su to razine koje manjinama omogućuju veću operativnost.