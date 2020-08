Pupovac: Milošević odlazi u Knin da bi stavio križ na mržnju i nesporazume i otvorio stranicu mira, a ne da bi nešto slavio

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević odlazi u Knin s velikim križom na svojim plećima, odlazi tamo da bi taj križ stavio na mržnju koja dominira u Hrvatskoj i u hrvatsko-srpskim odnosima, ocijenio je u utorak Milorad Pupovac u beogradskim medijima, koji veliku pozornost pridaju obilježavanju obljetnice "Oluje".

Pupovac je u intervjuu za Radioteleviziju Srbije istaknuo kako Milošević odlazi u Knin "na dan koji je najteži u novijoj povijesti Srba u Hrvatskoj".

"I zato taj križ jest toliko težak i zato taj križ izaziva tolike nesporazume i tolike reakcije, ali taj križ bi trebao rezultirati time da Hrvati priznaju stradanje Srba, onih koji su stradali nakon 'Oluje', onih koji su stradali bježanjem od "Oluje". Da Srbi upoznaju i saznaju stradanje Hrvata za vrijeme rata u Hrvatskoj i da se otvori nova stranica - stranica mira istinskoga u Hrvatskoj", poručio je Pupovac.

On je rekao kako se "i s druge strane", treba otvoriti spoznaja i nova stranica "u kojoj će Hrvatska i Srbija, a to znači i naši sunarodnjaci koji su izbjegli i našli i započeli nov život u Srbiji, vidjeti priliku da bez teškoća kakve su imali do danas, mogu odlučiti što će učiniti sa svim onim što je ostalo iza njih, a to je cijelo bogatstvo, stoljećima stvarano od našeg naroda". Na pitanje o tome je li se Boris Milošević ipak pokolebao čuvši negativne reakcije i izbjeglih, ali i dijela Srba koji su ostali u Hrvatskoj, Pupovac je naglasio kako "Boris Milošević ne ide tamo da bi bilo šta slavio".