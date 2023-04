Puljak o štrajku radnika Čistoće: Spremni smo ispuniti devet od 10 uvjeta

'Inflatorni dodatak bi generirao dodatnu inflaciju i to nema niti jedna firma u Hrvatskoj ni u svijetu. Pozivam radnike da, s obzirom da smo spremni prihvatiti devet od 10 uvjeta, dođu na posao, da rade i čiste grad, kao što su to i do sada radili', rekao je.

Također je istaknuo da splitski komunalni radnici imaju najveće plaće od svih komunalnih tvrtki u Hrvatskoj. Puljak kaže kako to pokazuju brojevi te da je u redu imaju veće plaće od ostalih, ali i da je to maksimum koji Grad može ponuditi 'bez da se građanima povećaju cijene komunalnih usluga'.

'Svatko ima svoj posao. Moj posao je posao gradonačelnika, a ja jako cijenim njihov posao održavanja grada čistim.', rekao je Puljak koji se nada kako uoči turističke sezone ulice Splita neće biti pune smeća.

'Nadam se da će grad ostati čist i da će se smeće odvoziti, a mi ćemo što je više moguće posla pokušati obaviti s radnicima koji ne budu štrajkali. Scene koje smo vidjeli na ulicama drugih gradova, nadam se, nećemo gledati u Splitu', rekao je gradonačelnik na kraju razgovora.