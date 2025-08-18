NOVČANOM KAZNOM

Na Kvarneru prošli tjedan kažnjeno čak 68 osoba zbog glisiranja blizu obale

I.H./Hina

18.08.2025 u 12:54

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Posade plovila riječke Pomorske policije prošlog tjedna su zabilježile su čak 68 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na Kvarneru - na moru kod otoka Raba, Krka, Lošinja i Cresa te Jadranova, na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, a počiniteljima su naplaćene novčane kazne.

Primorsko-goranska policija u ponedjeljak je izvijestila kako su tijekom nadzora prometa na moru u počinjenju prekršaja zatekli 28 državljana Njemačke, 17 državljana Italije, pet državljana Slovenije, po četiri državljana Austrije i Slovačke, tri državljana Nizozemske, dva državljana Mađarske te po jednog državljana Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Francuske i Ukrajine.

vezane vijesti

Zbog počinjenja prekršaja, svima su naplaćene novčane kazne. Iz policije ističu da će radi sprečavanja stradavanja nautičara, kupača i ronilaca i nadalje pojačano nadzirati sigurnost na moru.

Ponavljaju kako nije dozvoljeno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, da je kupačima dozvoljeno plivanje do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže, a ronioci na propisan način moraju označiti mjesto zarona.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Zelenski se uskoro sastaje s Trumpom, poslao oštru poruku Putinu

  • 15:05

    Zelenski pozvao Rusiju da okonča rat Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Rusija ne bi trebala biti "nagrađena" za svoj rat, uoči iščekivanog sastanka s američkim i europskim čelnicima s ciljem pronalaska rješenja za sukob. "Putin će pokazivati moć ubijanjem kako bi i dalje vršio pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i gazio diplomatske napore", napisao je ukrajinski predsjednik na Facebooku, dodajući da Rusija "ne bi trebala biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu". Prethodno je pozvao Rusiju da "okonča ovaj rat koji je sama započela".

  • 14:17

    Kina se nada sporazumu o Ukrajini Kina je poručila da se nada sporazumu o Ukrajini "prihvatljivom svim stranama", uoči sastanka u Bijeloj kući između Trumpa i Zelenskog i nekoliko europskih čelnika. "Nadamo se da će sve strane i dionici pravovremeno sudjelovati u mirovnim pregovorima i što prije postići pravedan, trajan, obvezujuć i svima prihvatljiv mirovni sporazum", rekla je Mao Ning, glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova, na konferenciji za novinare.

  • 13:06

    Zelenski: Rusija ne bi smjela biti nagrađena Predsjednik Volodimir Zelenski osudio je „demonstrativni i cinični“ noćni napad na stambenu zgradu u Harkivu, naglašavajući kako Rusija „ne smije biti nagrađena“ za svoj rat protiv Ukrajine. U objavi na platformi X, ukrajinski čelnik istaknuo je da je Rusija svjesna kako se danas u Washingtonu održava ključni sastanak posvećen okončanju rata – a da istodobno ujutro nastavlja bombardirati regije Harkiv, Zaporižje, Sumi i Odesu. „Ruski ratni stroj nastavlja uništavati živote unatoč svemu. Putin se koristi demonstrativnim ubojstvima kako bi održao pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i kako bi ponizio diplomatske napore“, napisao je Zelenski. „Upravo zato tražimo pomoć da zaustavimo ubijanja. Zato su potrebna pouzdana sigurnosna jamstva. I zato Rusija ne smije biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu“, rekao je Zelenski.
TEATAR DIPLOMACIJE

TEATAR DIPLOMACIJE

Putin se maestralno ulizao Trumpu, sad je na potezu Europa: Počela je 'ofenziva šarmiranja'
produljen rok

produljen rok

Oglasilo se Ministarstvo o brodu Moby Drea, evo do kada mora biti uklonjen iz Hrvatske

najpopularnije

Još vijesti