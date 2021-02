Puljak: 'Split je prljav grad, stagnira 12 godina što je posljedica vladavine Keruma, HDZ-a i SDP-a'

Do lokalnih izbora ostala su tri i pol mjeseca, a već sada se zna kako će bitka za vlast u Splitu biti žestoka. Kandidata koji bi vodili grad, svakim je danom sve više.

Od sinoć je među njima i najveći poslodavac u Dalmaciji i vlasnik trgovačkog lanca Tomislav Mamić. Uz bivšeg gradonačelnika Željka Keruma, koji opet želi biti na čelu grada, u utrci su još i ginekolog Zdeslav Benzon s liste HSLS-a, nezavisna Branka Ramljak, a tu je i Ivica Puljak iz stranke Centar.

Puljak kaže kako ne ulazi u to zato što je to njemu potrebno već zato što je dijete Splita: "Ja imam uspješnu izgrađenu znanstvenu karijeru i to svjetsku i ja sam zaista mogao živjeti u bilo kojem gradu u svijetu. Ali ja sam odlučio živjeti u Splitu."

Kaže da je Split grad koji nažalost stagnira naročito zadnjih 12 godina kada je na vlasti Kerum zajedno s HDZ-om i SDP-om: "Ono što u Splitu treba promijeniti je da Split postane grad reda jer danas u Splitu nažalost zbog nebrige i nerada vlada komunalni nered, grad Split treba očistiti. Grad Split je nažalost čak i šporak, prljav grad, a to se to se vrlo jednostavno može srediti."