Kako se kalio projekt Žnjan: Od platoa nasutog za Papu preko groblja divljih kafića do budućnosti Splita

Kod Žnjana je tako sve odrađeno točno po pravilima struke. Važno je i to da je projekt razvijan i realiziran u mandatima dvije gradske vlasti, i to potpuno različitih političkih usmjerenja, a otvorit će ga treći, tek prošlog tjedna postavljeni gradonačelnik.

Od 1998. do otprilike 2013. godine, kada je održan prvi Ultra festival i kada je grad snažno zakoračio u turizam, Žnjan je uglavnom hibernirao kao prašnjava pustopoljina zanimljiva isključivo parovima koji su u noćnim satima navraćali zbog daška intime, eventualno i rekreativcima koji bi protrčali pokraj njega. No tada, na koncu mandata Željka Keruma i u doba SDP-ovog gradonačelnika Ive Baldasara , ondje počinju nicati plažni kafići te ubrzo metastaziraju u noćne klubove.

Krstulović Opara optimistično je predviđao da će projekt biti realiziran već do ljeta 2019. godine, no i sam je bio svjestan nevjerojatne procedure koju je trebao proći pa su na Žnjan postavljeni ugostiteljski 'moduli' te su neko vrijeme služili kao prijelazno, privremeno rješenje.

'Moramo se ponositi činjenicom da se u samo godinu dana situacija potpuno okrenula i da ovim korakom na Žnjanu postajemo primjer ophođenja prema javnom i gradskom prostoru, i to na nacionalnoj razini. Ovakva fuzija politike i struke - gdje prvi očiste teren, a potom uključuju druge - u Hrvatskoj nažalost predstavlja presedan. Na dobrom smo putu da barem u Splitu to postane standard i s guštom ćemo sudjelovati u procesima u kojima se na ovaj način artikulira javni prostor', dodao je tadašnji predsjednik DAS-a .

On je predviđao brojne šetnice, trim staze, više desetaka terena za različite sportove, skate park, amfiteatar na otvorenom, skakaonice u more, vidikovce i brojne druge sadržaje, kao i veliku javnu garažu s gotovo tisuću mjesta za parkiranje.

Fotofiniš: Puljkova dionica

Krstuloviću Opari do kraja mandata gradonačelnika nije pošlo za rukom ni pokrenuti radove na Žnjanu jer je valjalo čekati razradu pobjedničkog projekta, prilagoditi urbanističke projekte i provesti niz drugih proceduralnih koraka, a javna je tajna to da je njegov koalicijski partner Željko Kerum namjeravao spriječiti dizanje kredita za uređenje u visini od nekoliko desetaka milijuna eura. Novog gradonačelnika Ivicu Puljka ipak je dočekao relativno pripremljen projekt i on ga je nastavio razvijati otprilike istim tempom - dvije i pol godine trebalo je proći do fizičkog početka radova.

Puljak je već na samom početku mandata optužio premijera Andreja Plenkovića i njegovu vladu da 'sabotiraju Split', dulje od godine dana trajalo je loptanje oko dodjele koncesije, a oko projekta se vodila otvorena bitka između tadašnjeg i sadašnjeg gradonačelnika.

Kako bilo, u listopadu 2023. godine otvorene su ponude za izvođenje radova, za koje je postavljen ambiciozno kratak rok od godine dana da bi plaža bila nedostupna samo tijekom jedne ljetne sezone. Pobijedio je konzorcij okupljen oko splitskog Lavčevića, uz cijenu od 45 milijuna eura.