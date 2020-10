Puljak: Pozitivan sam na koronavirus

Ivica Puljak iz stranke Pametno danas je objavio da je pozitivan na koronavirus

"Upravo sam saznao da sam pozitivan na COVID.Počelo je blagim simptomima, bol u leđima i mišićima. Nakon par dana je nestao osjet njuha, a sve ostalo je sve u redu. Nastavljamo izolaciju. Marijana je negativna, ali će ponoviti test. Hvala svima na podršci", napisao je Puljak na Facebooku.

Podsjetimo, saborska zastupnica i predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak s obitelji u samoizolaciji je nakon što je najmlađoj članici obitelji potvrđen Covid-19.

“Hvatamo zrak na propisanoj udaljenosti. U samoizolaciji smo, jer je našoj najmlađoj ljepotici potvrđen Covid”, napisala je Puljak na Facebooku. Dodala je da ona i njezin suprug Ivica Puljak nemaju simptome, a da su se blagi znaci bolesti kod kćeri povukli. “Svi smo ok, nas dvoje bez simptoma, ona je par dana imala laganu fibru i glavobolju, sada ni to više. U svojoj je sobi i na online nastavi. Nadajmo se da će sve proći do kraja dobro”, napisala je prije pet dana Puljak.