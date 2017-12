Puigdemont: Ja sam predsjednik vlade Katalonije, želim se vratiti odmah

Čelnik katalonskih separatista Carles Puigdemont zatražio je u subotu od španjoske vlade da mu dopusti da se vrati do prve sjednice katalonskog parlamenta kako bi mogao postati idući predsjednik te regije. Puigdemont, koji je bio čelni čovjek Katalonije do listopada, svojevoljno je otišao u egzil u Belgiju. Njemu u Španjolskoj prijeti uhićenje radi njegove uloge u organizaciji referenduma koji Madrid smatra nezakonitim i proglašenju republike Katalonije

Na pitanje hoće li stići na vrijeme za prvu sjednicu koja bi se trebala održati najkasnije do 23. siječnja, on je odgovorio da bi to 'bilo prirodno'. 'Ako mi se ne dopusti da položim prisegu za predsjednika, bila bi to velika abnormalnost za španjolski demokratski sustav', rekao je.

'Ja sam predsjednik regionalne vlade i ostat ću predsjednik ako će španjolska država poštivati rezultate glasovanja', dodao je.