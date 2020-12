Puhovski: To što je neoprezni Glavašević izbrbljao vjerojatno je prava istina o Milanoviću

Politički analitičar i profesor Žarko Puhovski u emisiji Newsroom N1 televizije je najviše komentirao odluku Zorana Milanovića da pristojno odbije ponudu Andreja Plenkovića da ga zamjenjuje na vrlo važnom sastanku u Bruxellesu i potom odabir Janeza Janše. Iz, kako je rekao, neoprezne izjave Bojana Glavaševića, Puhovski objašnjava što je u pozadini

"I treće, to je bitno, radilo se o jako važnoj sjednici, na kojoj je trebalo doći do izražaja jedinstvo (EU-a) nasuprot jednoj vrsti kancerozne tvorbe, koju u EU tvore Mađarska i Poljska. A Hrvatsku je zastupao, kako kažu u slovenskim vicevima, 'Janez Janša, premijer hrvaške dežele', jedan od dvojice ljudi u čitavoj toj ekipi, ili troje, koji imaju simpatije za te uzročnike 'raka'."

"Spomenik se podiže ili nekome tko je mrtav ili nečemu što je prošlo. Prema tome, to može biti spomenik Austro-Ugarskoj, prvoj Jugoslaviji, drugoj Jugoslaviji ili NDH. Ne može biti spomenik Republici Hrvatskoj jer ona, hvala Bogu, nije prošla, ona je tu", odgovorio je Puhovski.

Na umjetničkom dojmu spomenika zadržao se vrlo kratko: "Spomenik kako on izgleda, zašto tu imamo poluprozirna stakla kakva se u drugorazrednim hotelskim sobama i stanovima meću da se izolira toaletni dio od ostalog, to je pitanje estetike, u to se neću uplitati. Ali, onaj politički dio, to je potpuno promašeno."

"Za nekoga tko je doista patriot, ustavni patriot Hrvatske, to je uvredljivo", konstatirao je.

Puhovski je rekao i to da nije istina da je Franjo Tuđman stvorio Hrvatsku. Rekao je da državu danas imaju Slovenija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora...:

"Hrvatske bi bilo s Tuđmanom i bez Tuđmana."