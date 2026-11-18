'Nikada ne smijemo odustati od naših nestalih, procesuiranja ratnih zločina i ratne odštete, posebno za one koji su bili u srbijanskim logorima. Ti ljudi moraju biti obeštećeni, to je minimum koji se mora ispuniti. Hrvatska se, unatoč promjeni vlasti u Srbiji, mora postaviti čvrsto', poručio je Grmoja iz Vukovara gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Istaknuo je kako 87 dana vukovarske patnje, otpora i hrabrosti predstavlja važan dio hrvatske borbe za slobodu i neovisnost.

Govoreći o žrtvi koju je podnio Vukovar 1991. godine, Grmoja je podsjetio na '87 dana patnje, ponosnog otpora i hrabrosti koja je omogućila ostatku Hrvatske da se pripremi na obranu'.

'Ovaj dan sjećanja na tu žrtvu Vukovara je zapravo dan koji nam je svima omogućio da imamo uopće bilo kakve hrvatske dane, slobodu, neovisnost i mogućnost uređivati državu po mjeri svih njenih ljudi. Nažalost, nismo u tome uspjeli, ali se ja nadam da će ti bolji dani doći', kazao je.

Dodao je da pad Vukovara ne treba promatrati kao kraj, nego kao događaj koji je hrvatskom narodu dao snagu za nastavak borbe. 'Vukovar je nešto posebno za svakog Hrvata', kazao je te naglasio da herojstvo i žrtva Vukovara svim hrvatskim ljudima daje ohrabrenje da se, unatoč svim poteškoćama, ipak može uspjeti.