‘Što je smiješno, Kokanoviću? Prijetite li mi to? Da vam dobacim sjekiru? Možda biste se sa sjekirom usudili nešto učiniti?’ rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić na nastavku konstitutivne sjednice Narodne skupštine Srbije rekao je zastupniku Studentske liste Zlatku Kokanoviću da mu ne šalje poljupce jer je njegovu gestu protumačio kao seksualno uznemiravanje.

Kako pišu Mondo i Informer, Kokanović mu je potom iz klupe poslao poljubac, na što je Vučić uzvratio:



‘Nemojte mi slati poljupce, ja nisam od tih. To možete, imate tu kolega koliko hoćete, meni nemojte slati poljupce. Gospodine sjekirdžijo, ovo sam shvatio kao seksualno uznemiravanje, ali ja nisam od tih.’

Vučić je dodao da nema ništa protiv ljudi ‘koji su takve orijentacije’ te je čestitao Kokanoviću jer, kako je rekao, nije znao da je ‘od tih’. Portal 021.rs navodi da se Vučić tijekom istog izlaganja Kokanoviću izravno obratio već treći put.

Zastupnički klub Studentske liste, koja je pobijedila na izborima, vodi Jovo Bakić, dok Vučić predvodi klub zastupnika svoje stranke.