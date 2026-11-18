Umirovljeni general Ante Gotovina izjavio je na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, kako su hrvatski branitelji i nedužne civilne žrtve dali svoje živote za slobodnu i sigurnu domovinu, a prisjetio se i ratnih dana kada je stvorena oružana snaga koja je porazila agresora.

“Te žrtve, nedužne žrtve, civilne žrtve i svi oni su dali svoje živote za slobodu naše domovine. To je dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Počivali u miru i milosti Božjoj”, izjavio je Gotovina novinarima. Prisjećajući se dana kada su pali Škabrnja i Vukovar, rekao je da su to bile tragedije s početka Domovinskog rata.

Kolona sjećanja krenula iz vukovarske bolnice prema Memorijalnom groblju Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL







+12 Kolona sjećanja krenula iz vukovarske bolnice prema Memorijalnom groblju Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

“Kad je agresor bio jak, imao je naoružanje. Mi smo bili slabo naoružani, ali s vremenom i s godinama smo se pripremili, naoružali i stvorili oružanu snagu koja je porazila agresora. I danas imamo slobodnu i sigurnu domovinu”, poručio je.

Upitan koliko je emotivan kada govori o tome, rekao je da se tih dana prisjeća svaki put kada se nađe s prijateljima, ali da s optimizmom gledaju u budućnost. U napadu na Škabrnju 18. studenoga 1991., koji su pod zapovjedništvom Ratka Mladića počinili pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi, ubijena su 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. Do oslobođenja u operaciji Oluji 1995. u Škabrnji je ubijeno 86 osoba, a samo su dvije osobe dosad odslužile kaznu za taj zločin.