Gjenero: Govor je imao ton 'jesam li vam ja govorio'. Puhovski: On ima koncept defanzivnog patriotizma

Predsjednik Republike Zoran Milanović održao je bitno drugačiji govor od onoga prije pet godina kada je bio oprezno lijevo-liberalan. Današnji je govor predsjednika koji ima legitimaciju od 75 posto birača, praktički čitavog dijapazona hrvatske zajednice, u tom pogledu bio svjetonazorski bezličan, rekao je Puhovski Hini.

Održao je govor koji se svodi na formulu 'samo mi znamo, samo nama je važno', uključujući pod mi i Hrvate u BiH koje je jedino posebno spomenuo, dodao je.

Desno-liberalni koncept

U drugom dijelu govora učinio je najviše što je mogao da sasvim ne prekine sa svojom tradicijom, pokušao je iznaći 'formulu desno-liberalne konstrukcije zajednice u kojoj imamo individualizam podržan aktivnom solidarnošću'.

To je obrat desno-liberalnom konceptu i morao je ići na to da koncept individualizma uz aktivnu solidarnost naglasi kao vrstu 'unutarnjeg ljepila koji drži zajednicu', a prema vani ju drži to da samo mi imamo interese za Hrvatsku, smatra Puhovski.