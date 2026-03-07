Vučić: 'Predviđam da će biti korišteno oružje koje je u svijetu upotrijebljeno samo jednom'

' Srbija će čuvati svoju poziciju vojne neutralnosti, nije je mijenjala ni pod velikim pritiscima, a neće je mijenjati ni u sljedećih deset godina', rekao je Vučić, upozorivši da se svijet nalazi na početku velikih sukoba i da će međunarodne napetosti trajati još dugo.

Govoreći na predstavljanju nacionalne strategije „Srbija 2030“ u Palati Srbija u Beogradu u subotu, Vučić je naglasio da je najvažniji zadatak države u sljedećem desetljeću očuvanje mira, stabilnosti i neovisnosti, uz istodobno jačanje vojske i razvijanje odnosa i s Istokom i sa Zapadom.

Srbija će čuvati poziciju vojne neutralnosti i neće je mijenjati u sljedećih deset godina, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić , upozorivši da svijet ulazi u razdoblje velikih globalnih sukoba i geopolitičkih promjena, javlja Anadolu .

Očuvanje mira i stabilnosti u Srbiji

'Živimo u vremenu početka velikih sukoba. Ovo je početak sukoba. Doći će do pauze u tome, Amerikanci će uništiti svu vojnu infrastrukturu i arhitekturu Irana. Iranci su hrabri ljudi, borit će se čuvajući svoj teritorijalni integritet, ti će problemi trajati. Ali u jednom trenutku jasno je čija je sila dominantna i morat će se doći do nekakvog primirja i uvjetnog mira', rekao je predsjednik Srbije.

Vučić smatra da sukobi neće ostati ograničeni samo na Bliski istok.

'To je tek početak sukoba, ne samo s Iranom nego i šire u svijetu.'

U skladu s tim, smatra Vučić, u velikim zemljama 'moći ćete očekivati velike pritiske'.

'Sve su veći pritisci kako završiti rat Rusije i Ukrajine, ali on se neće uskoro završiti. Nastavit će se i pojavljivat će se novi i još teži sukobi, a predviđam da će sukobi završiti s najtežim žrtvama u povijesti čovječanstva jer će biti korišteno oružje koje je u svijetu upotrijebljeno samo jednom', poručio je.

Govoreći o prioritetima Srbije, Vučić je istaknuo da država mora izbjegavati sukobe i strateški reagirati na provokacije u regiji: 'Najvažniji cilj za našu zemlju u sljedećih devet ili deset godina jest da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji.'

Vučić je naglasio da je 'jedina vrijednost koju moramo braniti, uz mir i stabilnost, sloboda i neovisnost naše zemlje'.



Jačanje vojske i odnosa s različitim partnerima

'Moramo izdržati provokacije različitih čimbenika u regiji, pokazati ne kukavičluk nego stratešku pamet i opredijeljenost za mir, čuvati naše ljude i ljudske resurse te stvoriti uvjete za demografsku obnovu. Moramo sačuvati mir, stabilnost i živote naše djece i odraslih ljudi, dati priliku ženama i majkama da se raduju, planiraju i budu stup države, društva i obitelji.'

Naglasio je da Srbija mora paralelno jačati vojsku i razvijati odnose s različitim međunarodnim partnerima.

'Moramo ojačati našu vojsku. Oduvijek smo imali dobre odnose s Rusijom, a imamo sve bolje i s Kinom. Moramo graditi i strateški i taktički dobre odnose i s NATO zemljama, posebno s Alijansom, jer si nikada više ne smijemo dopustiti da budemo žrtva njihovih napada', rekao je Vučić.

Dodao je da je izgradnja povjerenja sa svim partnerima ključna za stabilnost države: 'Zato je važno da gradimo povjerenje prema svima.'

Dodao je i da će Srbija ubrzati reforme na europskom putu, istaknuvši kako je „važno“ da bude dio Europske unije „barem u manjem opsegu“.

Razgovori jedini način rješavanja problema na Kosovu

Osvrnuvši se na situaciju na Kosovu, srbijanski predsjednik istaknuo je da su razgovori jedini način za rješavanje problema.

'Mi ne želimo sukobe, nego razgovore.'

Podsjetio je da je u Ustavu Srbije zapisano da je 'Kosovo i Metohija autonomna pokrajina u sastavu Republike Srbije', kao i u Povelji Ujedinjenih naroda i relevantnim rezolucijama UN-a.

Najavio je jačanje financijske potpore obrazovnim institucijama, zdravstvenoj zaštiti i izgradnji infrastrukture kao pomoć srpskom narodu na Kosovu, kao i nastavak potpore Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Istaknuo je i da je demografija jedan od najvećih izazova za Srbiju.

'Demografska politika je problem broj jedan ove zemlje. Problem nije u ekonomiji nego u našoj svijesti.'

Predstavljajući razvojnu strategiju, Vučić je rekao da je plan podijeljen u desetak ključnih točaka koje će definirati razvoj Srbije do 2030. i 2035. godine.