'Protuha' i 'hulja' protiv 'štetočine kodnog imena Sova': Ovo je povijest sukoba Milanovića i Šeksa

Još jednom je ovaj vikend veteran HDZ-a Vladimir Šeks natuknuo mogućnost opoziva predsjednika Zorana Milanovića. Nije to prvi put da je jedan od autora Ustava spomenuo da bi Milanovića trebalo opozvati, a u četiri godine predsjednikova mandata dvojac je često ulazio u sukobe

Stari znanci iz saborskih klupa, Šeks i Milanović nikada nisu gajili prijateljske odnose, sukobljavali su se i u Saboru kada je u pitanju, primjerice, bio referendum o Zakonu o radu, a trzavica je bilo i kada je Milanović bio premijer u slučaju izručenja Perkovića i Mustača. No sukob je eskalirao kada je stupio na funkciju predsjednika RH i kada su neki njegovi potezi izazvali Šeksa da svako malo spomene i njegov opoziv. Sukob oko Dana državnosti Već nekoliko mjeseci nakon što je Milanović u veljači 2020. preuzeo dužnost predsjednika RH došlo je do prve svađe, i to oko proslave Dana državnosti. Bio je to prvi put nakon 19 godina da se Dan državnosti ponovno obilježavao 30. svibnja, no Milanović je odmah poručio da za njega to nije Dan državnosti te je, osim polaganja vijenaca na Mirogoju, odbio sudjelovati u obilježavanju tog datuma.

Razbjesnilo je to Šeksa te mu je odmah poručio da bi trebalo pokrenuti opoziv Milanovića zbog nepoštivanja Ustava. 'Izjava kojom ignorira, urbi et orbi poručuje svim građanima u Hrvatskoj i svijetu da ne priznaje Dan državnosti, koji je donio Hrvatski sabor, presedan je u cjelokupnoj povijesti Hrvatske. Presedan je da poziva građane da ne poštuju zakone koje je donio Hrvatski sabor. To predstavlja povredu Ustava i treba ozbiljno razmotriti primjenu odredbi članka 105. Ustava, prema kojem je predsjednik odgovoran za povredu Ustava. Mislim da su se stekle pretpostavke za pokretanja opoziva. Njegove posljednje izjave pokazuju da s prijezirom gleda na ustavni poredak Republike Hrvatske. Potpuno je izgubio kompas', rekao je tada Šeks. Milanović mu nije ostao dužan. 'Za gospodina Šeksa, kodno ime Sova, nitko nikad nije glasao. On je jedan od vrlo negativnih likova Hrvatske zadnjih 30 godina, iza njega je ostao jedan vrlo teško izbrisiv institucionalni bestrag. I neka pokrene. Tko zna, možda netko pokrene i istragu o odgovornostima za zločine u Osijeku za vrijeme rata', poručio je Milanović i nakratko otvorio priču o ulozi Šeksa u prvim ratnim danima. Stožer u vrijeme korone razlog za novi sukob Ponovno je zakuhalo oko tvrdog Milanovićeva stava vezanog uz mjere koje su se uvodile zbog epidemije covida, kada je i sam stožer nazvao 'paradržavnim' tijelom koje donosi protuustavne odluke. 'Meni on ide jako na živce. I na jetra mi ide. Predsjednik ima pravo i dužnost pokrenuti pred sudom postupak za ocjenu ustavnosti, pa tako i djelovanja i ustrojstva ovog stožera. Ne može on sebi uzurpirati pravo da je iznad Ustavnog suda, iznad Sabora i iznad Vlade. On ne može prejudicirati da je to (NSCZ) paradržavno tijelo', obrušio se tada Šeks na Milanovića.

Izvanredna presica: Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL







+15 Izvanredna presica: Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Štetočina i lažljivac Uvrede i teške riječi dvojac je ponovno izmjenjivao u listopadu 2020., netom nakon što je pukla afera Janaf, zbog čega je Milanović došao u sukob s Plenkovićem, ali i s nekim oporbenim političarima. Šeks ga je tada ponovno prozvao te poručio da se predsjednik po Ustavu brine za redovito i usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti. 'Kako on to radi kada napada premijera, kada govori da on mora znati za izvide DORH-a i USKOK-a, za koje ni on ni premijer ne smiju znati? Kako se brine kada napada Ustavni sud, DORH, USKOK, PNUSKOK, medije...? Kako se brine za stabilnost vlasti ako on određuje, umjesto Ustavnog suda, da je stožer parapolitičko tijelo? On se stavlja na mjesto iznad Ustavnog suda', rekao je Šeks. Odgovor je ubrzo stigao u nekoliko intervjua koje je Milanović dao RTL-u i Romanu Bolkoviću na HRT-u, gdje je između ostalog Šeksa nazvao 'najvećom štetočinom u hrvatskom pravosuđu'. 'Zoran Milanović već drugi put iznosi jednu veliku laž. Prije nekoliko dana na RTL-u je rekao kako sam ja dželat hrvatskog pravosuđa, a sada kod Bolkovića da sam štetočina. Ni Bolković, a niti novinar na RTL-u nisu ga pitali koji je razlog da o meni tako govori dva puta u kratkom vremenu. Ali to je sve u skladu s njegovim ponašanjem. Kad netko za njega ima kritičku primjedbu, on odgovara uvredom i klevetom', komentirao je nakon toga Šeks, nazvavši Milanovića lažljivcem. Krajem 2020. počelo se govoriti i o izmjenama Ustava, a u fokus su ponovno došle i ovlasti predsjednika. Šeks je tada, u javnim razgovorima o izmjenama Ustava, predlagao da se predsjedniku ukinu neke ovlasti te da se funkcija svede na protokolarnu, poput one kakvu imaju predsjednici u Njemačkoj ili Italiji. Uz to, bio je mišljenja da predsjednika treba birati u parlamentu. Iako same promjene Ustava nije želio komentirati, Milanović se tada kratko osvrnuo na Šeksa. 'Prijedlog za promjenama Ustava kojima bi se smanjile ovlasti predsjednika države je moj, nije Šeksov. To je bio moj prijedlog dok sam se bavio politikom. Vladimir Šeks je ostao vjeran sebi - licemjer, on je mračan čovjek koji je nanio ogromnu štetu hrvatskom pravosuđu. Ja, kao predsjednik Republike, neću komentirati promjene Ustava. Tu sam da po njemu živim i radim. Šeks bi nakon bezazlenog incidenta u proljeće ove godine tražio smjenu predsjednika Republike. To je vrlo neobjektivan i nekompetentan čovjek', rekao je tada Milanović.

Vladimir Šeks obratio se medijima u KD-u Vatroslav Lisinski Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL







+4 Vladimir Šeks obratio se medijima u KD-u Vatroslav Lisinski Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

Izbor šefa Vrhovnog suda Namjeravao je početkom 2021. Milanović kao kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda predložiti profesoricu Zlatu Đurđević, no problem je bio u tome što se ona nije javila na natječaj. Zbog svega je morao reagirati i Ustavni sud, a cijela situacija izazvala je žestok sukob između HDZ-a i Milanovića. Predsjednik je tada nazivao Ustavni sud 'kumskom zadrugom' zbog činjenice da su Šeks i predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović kumski povezani. Danima su se izmjenjivale uvrede između Milanovića i HDZ-ovaca, a Šeks je ponovno u jednom trenutku poručio da je vrijeme za opoziv Milanovića. 'Mislim da su simptomi neke psihičke bolesti već visoko uznapredovali. Nisam stručnjak, ali se radi o određenom koktelu određenih poremećaja, paranoje, šizofrenije...', rekao je tada Šeks, pa u razgovoru za RTL dodao da traži njegov opoziv: 'Sada predstoji situacija u kojoj postoje na četiri fronta jasno postavljene ustavno-pravne dijagnoze. Prva je to da su se stekli svi uvjeti da se pokrene postupak opoziva s mjesta predsjednika Republike jer je on očito, osobito u zadnjim nastupima, prekršio Ustav, prekršio temeljna načela ustavnog poretka. Trebalo bi pokrenuti postupak za utvrđivanje privremene spriječenosti predsjednika Republike da obnaša svoju dužnost', rekao je Šeks. Brzo je došao odgovor Milanovića putem Facebooka. 'A što se tiče brige te dvojice udbaških drukera (drugi je osječki Superhik) za moje psihičko stanje, mogu im prigodno odgovoriti: pa kakva je to bolest, Superhiče? Ja sebe ne mogu da vidim sa strane. A nije lijepo, Superhiče, da budem lud, a da to ne znam. Pedeset četiri godine živim normalno, a sad sam odjednom poludeo kad sam tebe i tvoje sreo...', kazao je Milanović, na što mu je Šeks odgovorio da je 'najobičnija protuha, hulja i propalica'. Iako se tada ozbiljno govorilo o mogućnosti pokretanja opoziva, nikada do toga nije došlo jer je za pokretanje potrebna dvotrećinska većina u Saboru, što HDZ nije mogao osigurati.

Zoran Milanović i Vladimir Šeks Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL







+3 Zoran Milanović i Vladimir Šeks Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL