Proslavljen Dan državnosti RH u Subotici: 'Hrvati u Srbiji nisu fusnota Republike Hrvatske'

I.J./Hina

23.05.2026 u 23:51

Hrvatska zastava
Hrvatska zastava Izvor: Pixsell / Autor: Sandra Simunovic/PIXSELL
U organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici je svečanim prijemom proslavljen Dan državnosti uz isticanje rezultata osnaženog djelovanja hrvatske manjine koje je potaknula veća potpora matične domovine.

„Posebno bih želio istaknuti projekt izgradnje Hrvatskog doma – Matice u Subotici gdje danas stojimo i slavimo naš Dan državnosti. Baš je taj projekt promijenio percepciju hrvatske manjine i svega što Hrvatska radi i želi raditi za Hrvate u Srbiji“, rekao je u svečanom govoru generalni konzul Velimir Pleša.

Pred stotinjak predstavnika i aktivista hrvatskih institucija i organizacija u Vojvodini istaknuo je da povjerenje hrvatske vlade „sasvim sigurno daje dodatnu snagu za nastavak jačanja položaja i prava hrvatske zajednice u Srbiji“.

Poručio je da mu je želja da Hrvati u Srbiji cijene, vole, poštuju hrvatski jezik, postignuća narodnjaka kod kuće i u inozemstvu, te svoje korijene.

„Ponosno pjevajte Lijepu našu i objesite hrvatski barjak“, naveo je.

Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) i saborska zastupnica Jasna Vojnić istaknula je kako je simbolično da je ovogodišnja proslava održana upravo u Matici, prostoru koji svjedoči o sve snažnijoj institucionalnoj i financijskoj potpori Hrvatske hrvatskoj zajednici u Srbiji.

„Republika Hrvatska i te kako ulaže velika sredstva zadnjih godina u nas, ali ono što ste danas pokazali jest da u ovoj godini izazova moramo pokazati veliko zajedništvo“, poručila je Vojnić okupljenima.

Dodala je kako Hrvati u Srbiji „nisu fusnota Republike Hrvatske, nego njezin krucijalan i važan dio“.

