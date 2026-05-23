Gotovina o novim ročnicima: Obuka je dobra za njih, nitko ne zna što se može dogoditi

'To je bio jedan važan dan za naše oružane snage. Tog dana su postavljeni temelji oružanih snaga, odnosno obrambeno-redarstvene snage dobile su vojni ustroj. Time su naše snage stasale, potom oslobodile okupirani teritorij, porazile agresora. Sada nastavljaju obavljati svoj posao - čuvanje naših sloboda', rekao je Ante Gotovina u programu Nove TV.

Istaknuo je kako su prve četiri brigade, koje su ustrojene tom prilikom, označile optimizam i vjeru da će jednog dana doći mir i da ćemo jednog dana graditi državu kakvu želimo. 'Sretan sam kad pogledam Hrvatsku vojsku danas, tehnološki se razvija', istaknuo je Gotovina.

Upitan kako gleda na osposobljavanje novih generacija ročnika, rekao je da je to na neki način i obaveza prema svojoj zemlji. 'Oni uvijek mogu biti samo dragovoljci, kao što je to bilo i u ratu. No to je dobro i za njih, nikad ne znaju što se može dogoditi'.

Polaganjem vijenca kod Spomenika Domovini i paljenjem svijeća kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu u Zagrebu je u subotu počelo obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije.