VIDEO U Beogradu sukob prosvjednika i policije: Više uhićenih, oglasili se Vučić i Dačić

Kordoni policije interveniraju u subotu navečer u središtu Beograda nakon mirnog prosvjeda "Studenti pobjeđuju" na kojem su sudjelovali deseci tisuća građana iz cijele Srbije, a sukob s policijom započeo je nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Pod sloganom "Studenti pobjeđuju“, studentski pokret pozvao je danas građane iz cijele zemlje na okupljanje od 18 do 20 sati na Trgu Slavija u središtu grada, gdje su 15. ožujka prošle godine održane najveće protuvladine demonstracije u novijoj povijesti Srbije, potaknute novosadskom tragedijom 1. studenog 2024 kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Prosvjed na Trgu Slavija okončan je mirno oko 20 sati, ali su se skupne prosvjednika potom sukobile s policijom koja je osiguravala paralelni skup pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, organiziran u Pionirskom parku, ispred Vučićeva ureda. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u subotu u Beogradu, skandirajući "Studenti pobjeđuju" kako bi zahtijevali izbore, nadajući se revitaliziranju antikorupcijskog pokreta koji je započeo smrtonosnim urušavanjem željezničke postaje u Novom Sadu prije 18 mjeseci. U nastavku pogledajte kako je tekao današnji dan 23:25 Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izvanredno se obratio javnosti ustvrdivši da je policija napadnuta oko 20,20 i osudio napad, navodeći da su privedene 23 osobe. Ministarstvo je ocijenilo da je na skupu bilo oko 34.000 ljudi, a organizacija Arhiv javnih skupova procijenila je da ih se okupilo više od 100.000. 22:30 Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je zasad uhićeno 20 ljudi zbog nasilja na ulicama Beograda.

Neredi u Beogradu: Sukobili se prosvjednici i policija Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL







+8 Neredi u Beogradu: Sukobili se prosvjednici i policija Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

21:55 Oglasio se Vučić Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama i da poziva "blokadere" na dijalog. - Poslije večerašnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, još jednom ih pozivam na dijalog i nadam se da će razumjeti da su oni koji ne misle kao oni ljudi i građani Srbije. Država će svoj posao, baš kao i večeras, obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Na kraju, uvijek Srbija pobjeđuje!, napisao je Vučić.

21.30 Predsjednica Skupštine Srbije poručila je da od studenata nije čula 'ni plan, ni program, ni ideju', dok je okupljanje Vučićevih pristaša u ograđenom dijelu Pionirskog parka nazvala 'praznikom demokracije' i proslavom 'pobjede nad obojenom revolucijom'. >>>Ovdje opširnije

Prosvjed pod nazivom 'Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju' Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL







+6 Prosvjed pod nazivom 'Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju' Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL

21:00 Bačen suzavac kod Skupštine

Bačen suzavac kod Skupštine pic.twitter.com/4y9dPFCZsL — kompas (@kompas_info_com) May 23, 2026

20:15 Kod Pionirskog parka i zgrade Narodne skupštine došlo je do incidenta kada se skupina ljudi, vraćajući se iz smjera Slavije, zaustavila i, prema prvim informacijama, počela bacati eksplozivne naprave u park. Eksplozije su se i prije toga čule s donje strane parka. Žandarmerija je formirala kordon i krenula prema prosvjednicima okupljenima kod Skupštine Srbije, nakon čega je započela intervencija s ciljem njihova potiskivanja. Pritom je srušeno nekoliko mladića, a okupljeni su na policiju počeli bacati baklje, javlja N1.

Počela je intervencija kod Pionirskog parka pic.twitter.com/bZ024HDydu — Mašina (@MasinaRS) May 23, 2026

19:48 Službeni dio prosvjeda s govorima je završen. Na snimkama se vidi ogroman broj ljudi, kako na Slaviji, tako i u okolnim ulicama.

19:12 N1 izvještava kako je kod Pionirskog parka, popularnog Ćacilenda, sve veći broj policijskih postrojbi za razbijanje prosvjeda, iako je u samom Ćacilendu sve manje građana. 19:04 Ravnatelj srpske policije Dragan Vasiljević rekao je da prema procjenama MUP-a na Trgu Slavija ima oko 34 tisuće građana. Skup protiče bez incidenata, između ostalog zato što je ovo jedan od rijetkih skupova koje su studenti na vrijeme prijavili, rekao je.

18:49 'Država u kojoj ne postoji vladavina prava nije država, već mafijaška organizacija. To što mi ovdje živimo svaki dan, to nije država, već anarhija', upozorila je sljedeća govornica, javna tužiteljica Bojana Savović.

18.45 'Snimke pokazuju da će današnje okupljanje na Slaviji biti među najvećim studentskim okupljanjima do sada. Procjena mase od preko 100 tisuća ljudi je zahtjevna i večeras nećemo objavljivati ​​podatke. Upozoravamo javnost na očekivane dezinformacije i podcjenjivanje brojki od strane policije i režimskih medija', izvijestio je Arhiv javnih skupova, organizacija koja se bavi procjenom broja građana na okupljanju.

Snimci ukazuju da će današnji skup na Slaviji biti u rangu najvećih studentskih do sada. Procena mase preko 100k ljudi je zahtevna i podatke nećemo objavljivati večeras. Upozoravamo javnost na očekivane dezinformacije i umanjivanje brojki od strane policije i režimskih medija. — Arhiv javnih skupova (@javniskupovi) May 23, 2026

18:38 'Umjesto najboljih ljudi u parlamentu nas predstavljaju papagaji koji izvršavaju svaku naredbu svog gospodara. Prijete da će studente vraćati u mrtvačkim kovčezima', povišenim tonom upozorio je sljedeći govornik, akademik Radovan Saičić. Rekao je kako u srpskom parlamentu 'tri puta nije izglasana rezolucija o tome da se u Nezavisnoj državi Hrvatskoj dogodio genocid'. te u tom smislu, iz neobjašnjivih razloga, prozvao slavonsko-pakračkog episkopa Jovana Ćulibrka da 'umanjuje broj srpskih žrtava u NDH'.

18:30 U ime, kako su rekli, kulturne Srbije obratila se Mirjana Nikolić, rektorica Sveučilišta umjetnosti i profesorica Dramskog fakulteta. 'U Srbiji se za kulturu izdvaja samo 0,2 posto proračuna, 22 eura po građaninu godišnje. To je sramotno', rekla je. 'Kultura, obrazovanje i mediji su polazište svega. Bez kulture nema budućnosti. Do promjena mora doći', zaključila je.

Pogled iz zraka na studente koji prosvjeduju u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL



Pogled iz zraka na studente koji prosvjeduju u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

18:20 'Dobra večer pobunjena Srbijo. Večeras smo ovdje zbog nepravde, zbog laži, zbog terora. Večeras smo ovdje zbog slobode. Večeras smo ovdje zbog 16 nevinih ljudi koje je ubila korupcija u Novom Sadu', rekla je Elena, studentica psihologije iz Bajine Bašte na početku skupa. 'Obišli smo cijelu Srbiju i ovo više nisu studentski zahtjevi, već zahtjevi pobunjenog naroda. Zato vas sada pitamo - jesmo li za Srbiju ili smo za mafiju? Srbija pobjeđuje kad studenti pobjeđuju!', dodala je. 18:18 Kako izvještava N1 s terena, građanima bi se prvo trebalo obratiti nekoliko govornika, nakon čega će studenti na pozornicu pozvati sve javne osobe koje ih podržavaju od početka prosvjeda. Prosvjed bi službeno trebao trajati do 20 sati.

Kako je izgledalo prelaženje mosta? Ovako.



Ustupljen video. pic.twitter.com/7mjBNsvU1j — Mašina (@MasinaRS) May 23, 2026

18:00 Na videozapisu se vidi nepregledna masa prosvjednika kako prelazi most prema centru iz smjera Novog Beograda. 17.50 Prosvjednici su oblijepili prostorije tvrtke EXPO 2027 oblijepljene su naljepnicama 'Studenti pobjeđuju' te postavili veliki transparent na zgradi te tvrtke u središtu Beograda. EXPO 2027 je veliki projekt vlasti Aleksandra Vučića na koji planira potrošiti stotine milijuna eura državnog novca te njime promijeniti vizuru Beograda.

Au što lep expo izlepljen sa studenti pobeđuju pic.twitter.com/1SB4PmxgAX — SheBangsTheDrums (@_tangled_mess) May 23, 2026

17:10 Kolona koja je krenula iz Zemuna prelazi Brankov most, ispunivši ga cijelom dužinom. Predviđeno je da će povorka s mosta skrenuti desno te Ulicom Gavrila Principa nastaviti put prema Slaviji.

Kolona sa Novog Beograda i Zemuna prelazi Brankov most. Izuzetno veliki broj građana u koloni. pic.twitter.com/c38Fd4rtjK — Mašina (@MasinaRS) May 23, 2026

16:00 Veroljub Sarić, kojeg je nedavno automobilom udario muškarac kod Pravnog fakulteta, danas slavi 90. rođendan. Iako je zadobio teške ozljede, to ga nije spriječilo da se ponovno pojavi na studentskom skupu. Studenti i građani otpjevali su mu rođendansku pjesmu te mu donijeli tortu. Upravo je on bio gost iznenađenja koji je ranije bio najavljen.. >>>Ovdje opširnije

15:55 Pogledajte okupljanje kod Pravnog fakulteta

Studenti u blokadi pozvali su na skup na Slaviji Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ata images/PIXSELL







+11 Studenti u blokadi pozvali su na skup na Slaviji Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ata images/PIXSELL

15:15 Pristaše Aleksandra Vučića i onoga što njegova vlast radi okupljaju se na "kontraprosvjedu" i osigurava ih poveći broj pripadnika specijalne policije. Trenutno postavljaju transparente "Srbija pobjeđuje" i kao problem vide one kojima aktualna situacija u zemlji ne odgovara, javlja N1. 15:00 U Pionirskom parku u tijeku su pripreme. U parku su postavljeni pozornica, šatori i više redova ograde, a čitavo područje okružuju jake policijske snage

U Pionirskom parku teku pripreme pre događaj koji je, kako nam je rečeno od strane osoblja, trebao da počne u 14 časova. U parku je postavljena bina, šatori, više redova ograde a ceo park opkoljava policija. pic.twitter.com/NeZxJm3tOa — Mašina (@MasinaRS) May 23, 2026

14:45 Pristaše Aleksandra Vučića i onoga što njegova vlast radi okupljaju se na "kontraprosvjedu" i osigurava ih poveći broj pripadnika specijalne policije. Trenutno postavljaju transparente "Srbija pobjeđuje" i kao problem vidi one kojima se aktualna situacija u zemlji ne odgovara.

14.00 Studentski pokret pozvao je građane Srbije na velik prosvjedni skup u subotu na beogradskom Trgu Slavija u okviru kampanje "Studenti pobjeđuju" kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje.

Okupljanje je počelo od 13 sati na četiri lokacije u Beogradu, a prosvjed na Slaviji predviđen je od 18 do 20 sati, objavili su studenti na Instagramu. Istodobno, za skup "Srbija pobjeđuje" u takozvanom "Ćacilendu", u Pionirskom parku, pored kojeg je ured predsjednika Republike, pripremaju se i pristaše vladajuće Srpske napredne stranke i šefa države Aleksandra Vučića.