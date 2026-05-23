Plenković: Vlade i Hrvatski sabor očuvali dignitet Domovinskog rata

Premijer Andrej Plenković istaknuo je povodom 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika ZNG-a te ustrojavanja postrojbi HV-a i policije kako su vlade i Hrvatski sabor proteklih godina očuvali dignitet Domovinskog rata i ojačali prava hrvatskih branitelja.

''Sadašnja i dosadašnje vlade te Hrvatski sabor proteklih su godina nastojali očuvati dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja. Mislim da smo to i ostvarili s novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa Zakonom o nestalima, sa Zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i s unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima'', rekao je Plenković tijekom svečanog prijema ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Prigodnim riječima novinarima se obratio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković koji je naglasio da je postrojavanje prije 35. godina na stadionu u zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici jedan od povijesnih datuma u stvaranju moderne države Hrvatske.

''Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru. Danas se sjećamo tih hrabrih ljudi i iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja'', dodao je. Obljetnici je nazočio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je rekao da je Hrvatska prije 35 godina pokazala da je, iako tada bez vojske, imala ljude koji su bili organizirani kroz policiju. ''Čast mi je biti na čelu sustava koji je 1991. učinio ogroman napor i preuzeo prvi udar neprijateljske vojske na Hrvatsku. Ovo je jedan od datuma koje treba na najsvečaniji način obilježavati, prije svega radi onih koji su poginuli, ali i onih koji dolaze'', kazao je.

Ministar obrane Ivan Anušić također je komentirao povijesno postrojavanje, ocijenivši da su danas svi ponosni na taj trenutak. Podsjetivši kako je to bilo vrijeme strepnje, Anušić je naglasio da se znalo da će Hrvatska morati u ratu izboriti svoju neovisnost i demokraciju. ''Hrvatska je uspjela zahvaljujući svima koji su bili spremni dati živote za domovinu'', podcrtao je Anušić. Govoreći o današnjim Oružanim snagama, Anušić je poručio da Hrvatska prolazi kroz najveći proces modernizacije vojske u posljednjih 35 godina te najavio da će Hrvatska vojska nakon modernizacije biti jedna od najmodernijih manjih vojski u svijetu i NATO-u. Obljetnicu je komentirao i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je podsjetio da je 28. svibnja 1991. formirana jezgra buduće hrvatske vojske. ''Tom prilikom formirana je jezgra pobjednika i ljudi koji će stati u obranu suvereniteta RH'', dodao je. Vijenci, svijeće, svečano primanje i koncert Svečano obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske (HV) i policije započelo je u Zagrebu polaganjem vijenca kod Spomenika Domovini i paljenjem svijeća kod spomenika dr. Franji Tuđmanu.

Vijence su položili članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata. U ime Hrvatskog sabora i Vlade vijence su položili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković. Nakon molitve za poginule hrvatske branitelje koju je predvodio mons. Marko Kovač, pomoćni zagrebački biskup, uslijedilo je paljenje svijeća kod spomenika prvom hrvatskog predsjedniku, a potom i svečano primanje za hrvatske branitelje, visoke dužnosnike i uzvanike. Uslijedilo je i zajedničko fotografiranje sudionika svečanog primanja ispred platoa zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice, nakon čega je kod Zagrebačkih fontana otpočeo svečani koncert.