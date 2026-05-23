Vučić se hitno oglasio nakon kaosa u Beogradu: 'Blokaderi moraju shvatiti jednu stvar'

23.05.2026 u 22:09

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon večerašnjih nereda na ulicama Beograda i ponovno pozvao prosvjednike na dijalog, poručivši da će država „u kratkom roku uspostaviti javni red i mir“.

„Poslije večerašnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, još jednom ih pozivam na dijalog i nadam se da će razumjeti da su oni koji ne misle kao oni ljudi i građani Srbije. Država će svoj posao, baš kao i večeras, obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Na kraju, uvijek Srbija pobjeđuje“, napisao je Vučić na društvenim mrežama.

Njegova reakcija stigla je nakon što su u središtu Beograda izbili sukobi između dijela prosvjednika i policije nakon velikog studentskog skupa „Studenti pobjeđuju“.

Deseci tisuća građana iz cijele Srbije okupili su se u subotu navečer na Trgu Slavija tražeći raspisivanje prijevremenih izbora i nastavak borbe protiv korupcije.

Prosvjed je službeno završio mirno oko 20 sati, no napetosti su ubrzo eskalirale kada su se skupine prosvjednika približile Pionirskom parku, gdje su bile okupljene Vučićeve pristaše, nedaleko od predsjednikova ureda.

Kordoni policije tada su intervenirali kako bi razdvojili dvije skupine, a s ulica Beograda odjekivali su topovski udari dok su prema policiji letjele baklje i drugi predmeti.

Prosvjed u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ata images/PIXSELL

Studentski pokret prosvjede organizira još od tragedije u Novom Sadu 1. studenoga 2024., kada je u urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru poginulo 16 ljudi. Demonstracije su tijekom proteklih mjeseci postale najveći protuvladin pokret u novijoj povijesti Srbije.

Za sada nema službenih podataka o eventualno ozlijeđenima ili privedenima.

