Policajci kod Karlovca pretukli mladića iz BiH? Udaljeni su iz službe

Policijska uprava karlovačka provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom policijskih službenika zbog sumnje da su fizički i verbalno napali 19-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine te ga lakše ozlijedili.
Kako je priopćila policija, slučaj je otkriven nakon što je jučer, 22. svibnja, zaprimljena kaznena prijava oštećenog mladića.
Prema sumnjama istražitelja, dvojica policajaca su 16. svibnja tijekom nadzora prometa na državnoj cesti D1 zaustavila 19-godišnjaka, nakon čega su ga verbalno i fizički napali.
Policija navodi da postoji osnovana sumnja da su obojica počinila kazneno djelo tjelesne ozljede.
Osumnjičeni policijski službenici jučer su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, dok je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu dostavljeno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave.
Rješenjem načelnika Policijske uprave karlovačke obojica su udaljena iz službe, a protiv njih će biti pokrenut i disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.