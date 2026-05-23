krim istraživanje

Policajci kod Karlovca pretukli mladića iz BiH? Udaljeni su iz službe

I.J.

23.05.2026 u 22:55

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Policijska uprava karlovačka provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom policijskih službenika zbog sumnje da su fizički i verbalno napali 19-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine te ga lakše ozlijedili.

Kako je priopćila policija, slučaj je otkriven nakon što je jučer, 22. svibnja, zaprimljena kaznena prijava oštećenog mladića.

Prema sumnjama istražitelja, dvojica policajaca su 16. svibnja tijekom nadzora prometa na državnoj cesti D1 zaustavila 19-godišnjaka, nakon čega su ga verbalno i fizički napali.

Policija navodi da postoji osnovana sumnja da su obojica počinila kazneno djelo tjelesne ozljede.

vezane vijesti

Osumnjičeni policijski službenici jučer su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, dok je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu dostavljeno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave.

Rješenjem načelnika Policijske uprave karlovačke obojica su udaljena iz službe, a protiv njih će biti pokrenut i disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kaos na ulicama

kaos na ulicama

VIDEO U Beogradu sukob prosvjednika i policije: Više uhićenih, oglasili se Vučić i Dačić
obratio se prosvjednicima

obratio se prosvjednicima

Vučić se hitno oglasio nakon kaosa u Beogradu: 'Blokaderi moraju shvatiti jednu stvar'
tijekom koncerta

tijekom koncerta

FOTO Zaštitari intervenirali na svečanosti Hrvatske vojske: Muškarac utrčao na pozornicu i prekinuo program

najpopularnije

Još vijesti