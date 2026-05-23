Vlada se oglasila o Mati Rimcu i milijunima za robotaksije

„Projekt ‘Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture’ prolazio je kroz različite faze prilagodbe. Ugovor i dalje traje i korisnik ima sve obveze prema tom ugovoru“, poručili su za Jutarnji list iz Vlade .

Iz Banskih dvora poručuju za Jutarnji list kako projekt razvoja vozila nove mobilnosti i dalje traje te da država nije zaprimila službeni zahtjev za raskid ugovora.

Dodaju kako su dosad svi ključni zahtjevi bili uredno ispunjeni te da očekuju nastavak provedbe projekta i realizaciju preostalih obveza do ugovorenog roka, odnosno do 31. kolovoza 2026. godine.

Prema informacijama iz Banskih dvora, povrat novca bio je jedna od opcija o kojoj se razgovaralo početkom godine, no tvrde da je Rimac na kraju odlučio ostati u projektu. „Odlučio je ostati u projektu i nastojati izvršiti obveze do kraja“, tvrdi izvor iz Vlade.

Podsjetimo, Jutarnji list ranije je objavio kako se Mate Rimac odrekao dodatnih 171 milijun eura europskih sredstava za razvoj robotaksija te da će državi vratiti 89,7 milijuna eura koji su njegovoj tvrtki već isplaćeni kroz dva predujma.

Riječ je o projektu „Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture“, za koji je tvrtka Project 3 Mobility, danas Verne, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobila ukupno 179 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Iz Rimčeve tvrtke Verne zasad ne žele komentirati informacije o vraćanju novca ni o mogućem odustajanju od daljnjeg financiranja iz europskih fondova.