Proširena istraga nad osumnjičenima za smrt trojice radnika hidroelektrane u Platu

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku proširilo je istragu nad petoricom odgovornih osoba u Pogonu Hidroelektrane Dubrovnik u Platu u kojem su 10. siječnja 2019. u požaru poginula trojica radnika. Istraga tužiteljstva, kako je objavio DORH u petak, proširuje se nad Željkom Starmanom (67), donedavnim šefom HEP Proizvodnje, Nikolom Rukavinom (50), članom Uprave HEP-a te nad 64-godišnjakom, 45-godišnjakom i 73-godišnjakom, zbog sumnje da su kao odgovorne osobe u pravnoj osobi, od prosinca 2016. do 29. prosinca 2017., prilikom rekonstrukcije pogona hidroelektrane povrijedili obveze pravne osobe u gradnji i zaštiti od požara.

Tužiteljstvo je dodalo da se u nastavku istražnog postupka provodi dopuna vještačenja uzroka požara i kemijskog vještačenja.

U požaru 10. siječnja 2019. u HE Plat nestala su tri radnika koji su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugo oko 22 sata na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE. U požaru je ozlijeđeno još sedam osoba, a Društvu HEP pričinjena je izravna i neizravna materijalna šteta velikih razmjera.

U četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u teškim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi - djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.